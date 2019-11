Vlaky zrychlily za třicet let o třetinu

„Cestovní rychlost vlaků na železničních koridorech se dnes pohybuje kolem devadesáti až sta kilometrů v hodině. Například z Prahy do Brna se dostanete za dvě a půl hodiny a o tři hodiny se zkrátila cesta z Prahy do Košic. SC Pendolino Košičan ji urazí za sedm a čtvrt hodiny,“ informoval mluvčí Českých drah (ČD) Petr Šťáhlavský.

„Trasu z hlavního města do Ostravy ujede pendolino pouze za tři hodiny rychlostí kolem 120 km/h,“ dodal. Méně času než před třiceti lety stráví lidé i na dalších trasách. Třeba jízda z Prahy do Hradce Králové je o dvacet minut kratší a cesta po Podkrušnohorské magistrále z Ústí nad Labem do Chebu se zkrátila o hodinu.