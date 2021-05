Znáte svá práva při nakupování na internetu?

Vzhledem k tomu, že jste zboží zakoupili tzv. distančním způsobem, tedy na dálku, máte podle zákona nárok je bez udání důvodu do 14 dnů vrátit. Někteří prodejci dokonce zákazníkům nabízejí i delší lhůty na vrácení. Pokud to prodejce přislíbí, je také povinen to dodržet.