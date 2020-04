Životní minimum se zvyšuje, na podpory dosáhne víc příjemců

Například u rodiče samoživitele s jedním dítětem do šesti let bylo dosud životní minimum společně posuzovaných osob 4880 korun, od 1. dubna 2020 je vyšší o 640 korun, tedy 5520 korun. U čtyřčlenné rodiny s dětmi ve věku 10 a 16 let byla výše životního minima společně posuzovaných osob 10 560 korun, od dubna se zvyšuje o 1380 korun na 11 940 korun.

Přídavek na dítě je poskytován ve třech výších podle věku nezaopatřeného dítěte a ve dvou výměrách podle druhu příjmů doložených rodinou. Na dítě do šesti let věku mohou rodiče dostat 500 korun (základní výměra), nebo 800 korun (zvýšená výměra, například pokud rodič nepracuje a pobírá nemocenské dávky). U dítěte od šesti do 15 let věku je přídavek 610 korun, nebo 910 korun, u dítěte od 15 do 26 let věku pak 700 korun, nebo 1000 korun.