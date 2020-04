Vyúčtování za teplo a vodu se může nyní zpozdit

Vyúčtování by mělo být podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) hotové do konce dubna.

„Což je teď samozřejmě velmi problematické, protože odečty tepla, teplé vody v mnohých bytech dálkově nelze udělat, proto je odloženo vyúčtování o čtyři měsíce až do 31. srpna 2020,“ řekla. Finanční narovnání související s tímto vyúčtováním je prodlouženo do konce dubna 2021.

Ve většině společenství vlastníků bytových jednotek již vyúčtování proběhlo a správcovské firmy to už jen administrují.

„Jde o to, že se prodlužuje lhůta pronajímatelům pro doručení vyúčtování služeb a energií uživatelům bytů a nebytových prostor v bytových domech. Důvodem je předpoklad, že řada dodavatelů služeb nebude schopna dodat včas potřebné podklady pro rozeslání vyúčtování služeb, čímž by mohlo dojít k překročení lhůt pro vypořádání přeplatků a nedoplatků, které je podle zákona o službách poměrně značně sankcionováno,“ sdělila Právu k návrhu mluvčí ministerstva pro místní rozvoj (MMR) Veronika Vároši. Upozornila na to, že návrh zákona neruší povinnost hradit služby.