Úroky z vkladů vzrostly, na inflaci ale zdaleka nestačí

Zdroj: banky; údaje platné k 17. únoru 2020; Poznámky: (1) vklady jsou úročeny pouze v případě, že klient alespoň pětkrát v měsíci zaplatí kartou nebo platební nálepkou nebo aplikací v mobilu; (2) sazba je platná do 30.6.2020, základní úroková sazba 1,1 % je navýšena o 0,5 % na 1,6 %; (3) od dubna 2020 se úroková sazba zvýší na 1 %; (4) platí jen pro první založený účet; (5) garantovaná sazba na rok, podmínkou min. investice 30 tis. Kč do vybraných podílových fondů. Výše investované částky musí být větší nebo rovna výši vkladu na Duo Profit; (6) zákl. úrok 0,2 %, bonus 1,4 % získá klient za 3 platby kartou v měsíci, nebo hodnota investic musí dosáhnout min. 50 tis. Kč; (7) úročení tvořeno ze zákl. sazby a fixní bonusové sazby platné do 30.6.2020; (8) bonusové úročení - investice do vybraných invest. produktů; (9) sjednán od 31.1.2020; (10) podmínka aktivní využívání účtu; (11) sazby platí jen pro prvních 10 tisíc klientů; (12) sazba garantována na 1 rok od založení