Tři ze čtyř Čechů už v životě zažili finančně tíživou situaci

Nezaměstnanost či obtíže při shánění práce, dlouhodobá pracovní neschopnost, nedostatek peněz na účtu, neschopnost splácet své závazky či dokonce exekuce, to jsou situace, které ve svém životě nemusel řešit jen zlomek české populace. Naopak téměř 75 procent Čechů se s některou z nich muselo vypořádat, ukázal průzkum agentury IPSOS pro společnost Provident Financial.

V části společnosti, zejména pak mezi mladými lidmi, navíc vládnou obavy z budoucnosti. Každý třetí mladý člověk do 26 let se bojí, že se v následujícím roce dostane do finančních problémů. Tyto obavy má i pětina lidí starších 26 let.