Požadavky na realitní makléře se zpřísní

„Zákon zavádí jasná pravidla pro realitní trh a ochranu zájmů občanů, kteří do nemovitostí investují své celoživotní úspory. Hlavním cílem zákona je proto upravení a jasné vymezení vztahů v oblasti realitního zprostředkování,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Novelu zákona o realitním zprostředkování na počátku ledna podepsal prezident Miloš Zeman. Zákon by měl platit od února 2020.

Nová právní úprava by tak měla zajistit nejen významné změny v praxi realitních vztahů a eliminovat neseriózní realitní kanceláře, ale také vzbudit větší důvěru ze strany klientů.

Zprostředkovatel realitního obchodu by měl být pojištěný nejméně na 1,75 milionu korun. Makléřům působícím na základě smlouvy pod obchodní značkou realitní společnosti má stačit poloviční pojištění. Pokud by se makléř nepojistil, riskoval by až milionovou pokutu.