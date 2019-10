Polovina domácností nesleduje své příjmy a výdaje

Češi spoří, ukázal to i aktuální průzkum, podle něhož si část svých příjmů dávají stranou dvě ze tří domácností. Ovšem úspory se jim příliš zhodnocovat nedaří, nejčastěji mají peníze uložené v konzervativních produktech.

„Nejčastěji, přibližně v polovině případů, tuzemské domácnosti volí spořící účet, dvě pětiny peníze nechávají na běžném účtu a 31 procent volí stavební spoření. Doma do obálky ukládá peníze pětina lidí," doplnil ombudsman společnosti Home Credit Miroslav Zborovský.

Jen v 16 procentech domácností seznamují rodiče své potomky s výší rodinného rozpočtu, přičemž většinou se o příjmech a výdajích baví až se staršími dětmi od 14 let, přičemž příležitostí pro tyto rozhovory jsou situace, které vyžadují mimořádné výdaje. S mladšími dětmi se o finanční situaci v rodině nejčastěji baví ve chvílích, kdy děti požadují koupi něčeho zbytečného či příliš drahého.

Jak upozornila ekonomka Marcela Hrubošová, zejména teenagery by měli rodiče zapojit do řešení finančního dění v domácnosti. „V tomto věku by již děti měly znát cenu práce i výdaje domácnosti, a začaly se učit, jak z výdělku zajistit svůj každodenní život i zajistit se na budoucnost. Že dám teenagerovi i školu praxí a přenesu na něj část plateb za sebe, je tím nejlepším vykročením k jeho dospělosti," dodává.