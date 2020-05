Penzijní fondy inflaci opět nepřekonaly

Penzijní společnosti mají v transformovaných fondech ze zákona danou povinnost každoročně připsat účastníkům alespoň minimální zhodnocení, nesmí tak sklouznout do minusu. Investují proto konzervativně, například PS České spořitelny hlavně do státních dluhopisů, dále i do termínovaných vkladů či do pokladničních poukázek.