Obliba whisky či hodinek jako investic roste

A každý se už hned nehrne do nákupu bytu k pronájmu. Byty jsou drahé, koupě vyžaduje vysokou hotovost, a navíc nájmy v řadě měst klesly a roční výnos v poměru k výši investice je slabý. Malá nabídka a vysoké ceny nemovitostí řadu investorů a střadatelů přivádějí k alternativním investicím.

„Beru to jako hru. Zrovna minulý týden jsem od jednoho pána koupil láhev whisky za pět tisíc korun a vidím, že by šla prodat i za deset tisíc. Uložím si ji ale. Takhle jsem do whisky už postupně dal asi 200 tisíc korun. Myslím si, že takto mám část úspor uloženou lépe než v nějakém spoření,“ říká čtyřicetiletý specialista marketingu Robert H.