Nové rodinné domy budou muset být úspornější

„Od roku 2020 všechny nově stavěné budovy budou muset být budovami s téměř nulovou spotřebou energie. Obecně lze říci, že se bude jednat o budovy s kvalitnějšími konstrukcemi a účinnými technickými zařízeními a valná většina z těchto budov by měla být zařazena dle třídy ukazatele energetické náročnosti do kategorie B,” řekla Novinkám mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) Štěpánka Filipová.

Lidé se ale nemusejí obávat dramatického zvýšení nákladů ani nutnosti mít solární panely nebo tepelné čerpadlo. Kvalita materiálů a technologií pro stavbu domků šla totiž v posledních letech kupředu a většina nových staveb požadavky splňuje. Podle údajů MPO od roku 2017 do současnosti vyrostlo v nadále nevyhovující kategorii C zhruba 15 procent domů, ostatní jsou v kategorii B nebo A.

„Objevuje se také další nepřesnost, požadavek není vázán na získání stavebního povolení, ale datum podání žádosti o stavební povolení,” upozornil. Pokud by tedy někdo chtěl stavět domek v kategorii C, musí žádost stihnout podat do konce roku. Podle experta to ale nestojí za to.