Nevýhodný výběr umějí banky blokovat

Některé z tuzemských bank nyní umožňují klientům rovnou možnost DCC plateb na kartě zablokovat přes internetové bankovnictví. Aktuálně to nabízejí Expobank, Fio a mBank. Další z finančních domů včetně velkých bank s tím váhají, některé to nepovažují za prioritu, jiné argumentují, že služba DCC může být užitečná.

„DCC je služba jako jiná, a pokud ji klient použije ve správné situaci, tak ji dle našeho názoru ocení. Principem služby je umožnit klientovi zafixovat si částku transakce do své domovské měny, aby pak nebyl překvapen finální zaúčtovanou částkou. Primárně je její využití vhodné ve chvíli, kdy klient platí v měně, u které nezná její aktuální kurz vůči CZK nebo jiné jemu známé měny. Typicky tedy v nějaké exotické destinaci,“ řekl Právu mluvčí Komerční banky Michal Teubner.

Blokaci DCC nenabízí ani Česká spořitelna či ČSOB. Neplánuje to ani Air Bank.

„Tuto možnost nyní nechystáme, nevnímáme ji v tuto chvíli jako velké téma pro naše klienty a soustředíme se na práci na jiných projektech. Blokace výběrů přes DCC s sebou přináší totiž také potenciální uživatelské problémy. Klient nemusí vědět, proč byla jeho transakce zamítnuta, a že to není třeba kvůli nedostatečnému zůstatku nebo nízkým limitům. A pokud klient bude vědět, že je to kvůli blokování DCC a bude to chtít změnit, tak se může stát, že nebude v danou chvíli online, protože nebude mít data či připojení na wifi,“ uvedla mluvčí Air Bank Jana Pokorná.