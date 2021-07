Kdy se platba kartou v cizině prodraží

Přesvědčil se o tom i čtyřicetiletý Josef z Prahy, který si koncem června vyjel na týden do Polska.

„Při placení kartou v restauraci mi pak nabídli, že mi částku strhnou buď v korunách, nebo v místní měně,“ dodal Josef s tím, že dlouho přemýšlel, co je pro něj výhodnější.

Na co si tedy dát pozor při výběru peněz a kolik za to zaplatíte?

„Zde je ovšem zpravidla nevýhodný kurz,“ dodává Dlouhý s tím, že nezbývá než si podmínky jednotlivých provozovatelů zjistit dopředu na internetu nebo obejít pár bankomatů a vyzkoušet si, co nabídnou. Experti jiných bank uznávají, že někdy může rozlišení na bankovní či nebankovní bankomaty hrát určitou roli. Ale minimální.

„Některé bankomaty v zahraničí mohou účtovat poplatky za použití dané jejich provozovatelem. Ty, které poplatky neúčtují, by měly být označeny nápisem no fee či free of charge,“ konstatovala Michaela Průchová z ČSOB.