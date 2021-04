Finanční poradna: Jak vypořádat společné jmění manželů po rozvodu

„S bývalým manželem jsme za 20 let nahospodařili jmění, postavili jsme dům a velmi slušně jej zařídili, pořídili jsme si chatu, navíc máme uložené nějaké peníze. Pokusila jsem se s manželem dohodnout na vypořádání majetku, ale není s ním řeč. Nechce se o dělení majetku vůbec bavit. Co mám dělat, jak v této věci postupovat?” ptá se čtenářka.

„V § 736 a násl. je stanoven postup, jak v takovém případě postupovat. Nejschůdnější cestou je dohoda. Ta musí být písemná, pokud jde o nemovitosti, neboť na jejím základě se provádí vklad do katastru nemovitostí. Doporučit je však třeba písemnou dohodu i o dalším majetku, neboť platí – co je psáno, to je dáno – a odstraní se tak případné nejasnosti a možné spory,” upozornil Dubenský.