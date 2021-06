Finanční gramotnost Čechů se zhoršila, problém začíná u dětí

Problém je ale dlouhodobý. Téměř třetina Čechů si myslí, že samotní učitelé nejsou dostatečně proškolení ve finančních otázkách, a mají tedy pochybnosti o tom, zda jejich děti naučí porozumět penězům. Nejčastěji si to myslí mladí lidé od 18 do 26 let, tedy respondenti s nejčerst vější zkušeností s českým vzdělávacím systémem.