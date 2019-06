Barbora Buřínská, Novinky

Každá třetí česká rodina vlastní podle průzkumu Equa banky nějaký rekreační objekt. A další minimálně čtvrtina lidí o koupi chalupy či chaty v dohledné době uvažuje.

Zájem o pořízení domku, kde by se mohli rekreovat, projevují jak starší lidé, kteří plánují část roku na svém letním sídle trávit v době důchodu, tak zástupci mladší generace, kteří často na chalupách prožili velkou část svého dětství, a podobné prázdniny by chtěli i pro své děti.

Ve věkové skupině do 35 let sice svou chatu nebo chalupu vlastní jen každý desátý, ale téměř polovina by ji chtěla mít, ukázal aktuální průzkum Raiffeisen stavební spořitelny (RSTS).

Chalupy jdou na dračku, i ty před rekonstrukcí



Výsledky průzkumu potvrzují i údaje realitních kanceláří. V současné době evidují enormní nárůst o pořízení rekreačních domů. Prodeje chalup tak nabírají na obrátkách, některé nabídky se v nabídce neohřejí ani několik dní. Na jednu chalupu se během tří dnů přihlásí i deset potenciálních zájemců.

Zatímco dříve měli lidé zájem o rekreační nemovitosti ve skvělém stavu, které mohli bez jakéhokoli zásahu rovnou používat, nyní roste i počet prodaných chalup, které jsou určené k rekonstrukci. Hlavním důvodem je podle makléřů vysoká poptávka, která tlačí ceny chalup nahoru, a lidé tak raději koupí levnější nemovitost, kterou si postupně zrekonstruují.

„Objektů k rekonstrukci je v nabídce více, jejich cena je tak příznivější. Lidé proto přizpůsobují své požadavky trhu a zájem o objekty před rekonstrukcí se zvyšuje,“ doplnil Pavel Hassmann z RE/MAX 4 You.

Zájem o rekonstrukce potvrzují i prodejci stavebnin. „Pozorujeme zvýšený zájem o stavební materiály určené pro rekonstrukci, jako jsou sanační omítky a technologie pro odvedení vlhkosti spodních staveb,“ zmínil Petr Vaněrka ze společnosti PRO-DOMA.

Chalupy i k trvalému bydlení



Aktuální vývoj na nemovitostním trhu má vliv i na to, že část lidí uvažuje o chalupě jako o novém domově. Místo bytu ve městě tak mohou získat celý dům, který si uzpůsobí podle svých představ.

Přestavba chalupy na trvalé bydlení často nemusí znamenat zásadní zásah do rozpočtu, což oceňují zejména ti majitelé nemovitostí, kteří nové bydlení financují z prodeje stávající nemovitosti, například bytu ve městě.

Velké práce svěřujeme řemeslníkům

Rostoucí zájem o rekonstrukce chalup však naráží na další problém, kterým je nedostatek pracovní síly. „Sehnat stavební firmu či řemeslníky je téměř nemožné, většina z nich má vyblokovaný kalendář na několik měsíců dopředu,“ uvedl Vaněrka.

Ovšem Češi jsou známí i svou oblibou v kutilství. Podle průzkumu RSTS dvě pětiny majitelů chalup zvládají mnohé z prací na své nemovitosti provádět sami. Více než polovina pak řemeslníkům svěřuje pouze velké práce.