bab, Novinky, Právo

Hlavní motivací mladých lidí do 30 let pro odchod z domova je jednoznačně touha po nezávislosti, svobodě a životě podle vlastních pravidel. Bohužel jedním z důvodů, kteří mladí v průzkumu agentury STEM/MARK pro společnost Residomo uváděli, jsou i neshody a spory s rodiči. Tři čtvrtiny se shodly, že ideální věk pro osamostatnění je do 25 let.

„Touha po svobodě a stálý partner, event. založení rodiny, jsou dva dlouhodobé důvody, proč lidé od rodičů odchází. Smutnou novinkou našeho výzkumu jsou spory mezi rodiči,“ doplnil Roman Frkous ze společnosti Residomo.

ČTĚTE TAKÉ

Jaké mají mladí lidé představy o bydlení? Hlavně chtějí žít ve vlastním

V naprosté většině případů (zhruba 75 procent) mladí po odchodu od rodičů bydlí v pronájmu.

Finance jsou zásadní



Ovšem ne vždy si mladí mohou osamostatnění dovolit. Odchod od rodičů je totiž podmíněn jejich vlastní ekonomickou soběstačností, resp. dostatečným příjmem.

Pro 85 procent lidí do 30 let je nedostatek financí potřebných pro vedení samostatného života tím hlavním, co jim brání v odchodu z domova. Stejný počet lidí se shodl, že se osamostatní, jakmile budou mít dostatečný příjem, který jim to dovolí.

Žít ale na úkor rodičů mileniálové odmítají, 93 procent souhlasí s tím, že pokud bydlí u rodičů, budou finančně přispívat na chod společné domácnosti. Mamma hotel je pro tři čtvrtiny mladých naprosto nepřijatelný.

S rodiči bydlí především mladí muži

Podle průzkumu žijí s rodiči více než dvě pětiny lidí do 30 let. Každý devátý oslovený mileniál rodné hnízdo opustil už před dovršením 18 let, stejný počet pak ve věku od 21 do 23 let. Desetina se osamostatnila po dovršení 24 let a 15 procent ve věku 19 až 20 let.

Průzkum také ukázal, že mladé ženy se osamostatňují dříve než mladí muži. Téměř polovina mužů mileniálů stále bydlí u rodičů, zatímco v případě žen je to jen necelá třetina.

Odchod z domova ovlivňuje i velikost místa bydliště, mileniálové z menších lokalit s rodiči bydlí déle. S rostoucí velikostí obce či města, ve kterém žijí, se snižuje věk osamostatnění se.

Z regionálního hlediska je zcela odlišná situace v Praze, kde u rodičů bydlí pouze pětina mileniálů, na druhou stranu na střední Moravě deklarovala bydlení u rodičů polovina dotázaných mladých lidí.