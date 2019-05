bab, Novinky

Průzkum společnosti Sodexo ukázal, že většina Čechů má o letošní dovolené jasno. V Česku se budou dovolenkovat zhruba dvě pětiny lidí, téměř shodný počet stráví volné dny v zahraničí. Každý pátý Čech plánuje obojí, dovolenou si bude užívat doma i v některé ze zahraničních destinací. S cestovní kanceláří má v plánu cestovat třetina lidí.

Z benefitů zaplatí 9 tisíc korun

Aby zvýšené výdaje, které k dovolené patří, pokryli, musí si lidé pravidelně dávat peníze stranou. V průzkumu to uvedly tři ze čtyř oslovených. Nejčastěji si spoří mladí lidé, naopak starší generace ve věku 55 až 65 let dokáže bez problému pokrýt náklady na dovolenou ze svých pravidelných příjmů.

Jednou z možností, jak snížit náklady na cestu či pobyt během dovolené, jsou zaměstnanecké benefity.

„Legislativní limit na cestování je stanoven na 20 tisíc korun u jednoho zaměstnavatele za rok,“ uvedla Tereza Knířová ze Sodexo Benefity. Zaměstnanci si tak mohou koupit zájezd, ubytování, ale také sportovní či kulturní zážitky.

Podle Knířové lidé z benefitů na volný čas utratí zhruba 10 procent na cestování a dovolenou, přičemž v průměru takto za dovolenou vydají devět tisíc korun.

Peníze navíc? Pojedeme na další dovolenou

V případě, že by měli lidé k dispozici ještě dalších deset ticíc korun, téměř tři lidé z deseti by si dovolenou prodloužili. Prakticky stejný počet oslovených by si dopřál ještě jednu dovolenou navíc.

Více než pětina by si zvolila luxusnější dovolenou, než měla původně v úmyslu. Každý desátý by jel jinam, než má nyní v plánu.

Ideální dovolená? Hlavně vypnout

Ať už budou dovolenou trávit v tuzemsku, nebo v zahraničí, preferují Češi tradiční formy ubytování v hotelích a penzionech. Kempování (ať už ve stanu, nebo v karavanu) holduje každý zhruba sedmý až osmý dovolenkář. Necelá desetina lidí oslovených v průzkumu svou dovolenou stráví na chatě či chalupě.

A jak vypadá podle Čechů ideální dovolená? Pro téměř polovinu oslovených je to pobyt u moře, více než dvě pětiny by ji zase nejraději strávily v přírodě.

Dva lidé z pěti se vyjádřili v tom smyslu, že ideální je pro ně jakákoliv dovolená, kde se dá tzv. vypnout. Preference této varianty roste současně s věkem respondentů. Průzkum také ukázal, že například relax u moře vůbec není snem lidí před důchodem. Největší zájem o něj mají nejmladší věkové skupiny a s rostoucím věkem tato preference klesá.

Podobné je to s cestováním a sportem v přírodě, vyhovuje spíše mladším ročníkům. Mladí lidé obecně jsou více nadšení pro všechny formy dovolené a výrazně více než jiné věkové skupiny se zajímají o cestování do exotických zemí (39 procent vs. průměr 19 procent) nebo poznávání nových lidí (21 procent vs. průměr 11 procent).