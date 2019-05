Barbora Buřínská, Novinky, Právo

V naprosté většině českých domácností najdete alespoň jedno domácí zvíře. Nejčastěji mají lidé doma psa či kočku. Starat se o domácího mazlíčka však něco stojí, z rodinného rozpočtu tak každý měsíc utečou nemalé částky za krmení, pamlsky či hračky, očkování, poplatky i čipování.

Ovšem ty největší výdaje na vás teprve čekají, když musíte se svým domácím zvířátkem navštívit veterináře. „Pokaždé, když jdu se psem nebo kočkou k veterináři, děsím se, kolik mě bude návštěva stát. Mám občas pocit, že zaplatím i za pozdrav,” svěřila se Právu majitelka psa i kočky z Prahy.

Pojistit můžete jen mladé zvíře



Čtyři tuzemské pojišťovny již před několika lety vyšly vstříc majitelům domácích mazlíčků a do portfolia svých pojistných produktů zahrnuly i pojištění nákladů veterinární léčby. Zvíře vám tak pojistí Česká pojišťovna (ČP), Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP), která ale pojistí jen psa, ČSOB Pojišťovna a Slavia pojišťovna.

Každá z nich má pochopitelně vlastní podmínky a varianty pojištění, společný ale mají přístup ke vstupnímu věku pojišťovaného zvířete.

„Psy a kočky pojišťujeme od osmi týdnů věku. Maximální vstupní věk je u malých plemen psů deset let, u středních plemen osm let a u velkých šest let. U koček je maximální věk při vstupu osm let,” uvedl pro Právo Petr Milata z ČSOB Pojišťovny.

Minimální vstupní věk šest měsíců a maximální pak osm let požadují i v ČPP či v pojišťovně Slavia. Osm let je maximální vstupní věk i pro psy do 40 kilogramů u ČP, psy nad 40 kilogramů ČP pojistí jen před dovršením čtyř let věku.

„Pojištěný může být i pes starší osmi let, kterého majitel pojistil ještě před dovršením osmého roku věku,” upřesnila Renata Čapková z ČPP.

Další podmínkou pro sjednání pojištění je i to, že pes je registrován, resp. má evidenční známku, případně že je označen mikročipem či tetováním. Pochopitelně musíte předložit i očkovací průkaz a potvrzení od veterináře o zdravotním stavu zvířete.

Vybrat si můžete z mnoha variant



Pokud své zvířete pojistíte, bude vám pojištění krýt náklady vynaložené na veterinární léčbu v důsledku akutního onemocnění nebo úrazu.

„Pojištěny jsou náklady na veterinární péči a náhrada v případě úhynu. Obsažena je i úhrada nákladů na náhradní ubytování psa nebo kočky v případě hospitalizace jejich majitele, a to až do výše dva tisíce korun, stejně jako pojištění nákladů na inzerci při ztrátě či zaběhnutí psa nebo kočky, a to až do výše dva tisíce korun,” přiblížil pojištění Slavia pojišťovny Ladislav Bělina.

Pojišťovny pro majitele psů a koček připravily produkty v mnoha různých variantách. Rozhodnout se tak můžete pro několik výší pojistných částek. Pojišťovny též vyžadují i vaši spoluúčast.

Pojistné se pak odvíjí jak od zvolené výše pojistné částky, tak výše spoluúčasti, stáří zvířete, případně i jeho velikosti (hmotnosti).

Nabídka pojištění nákladů na veterinární léčbu

Česká podnikatelská pojišťovna - „Hafan” - pouze pojištění psa

Je možné zvolit ze tří variant pojistného plnění - 10 tisíc, 20 tisíc nebo 30 tisíc korun. Tuto částku můžete vyčerpat jednou nebo více událostmi v průběhu jednoho pojistného roku.

Výše spoluúčasti je 500, 1000, 1500 nebo 2000 korun.

Pojistné začíná na částce 846 korun za rok.

Česká pojišťovna - „Mazlíček” - pojištění psa i kočky

Pojištění léčení úrazu nebo nemoci psa i kočky do limitu 30 tisíc korun.

ČP nabízí mnoho kombinací, příklady:

Pojištění léčení úrazu/nemoci s limitem 15 tisíc korun pro dvouletého psa do 40 kg vyjde při sjednání on-line na 1485 korun ročně

Pojištění léčení úrazu/nemoci s limitem 10 tisíc korun pro dvouletého kocoura (kočka domácí) vyjde při sjednání on-line na 810 korun ročně

Spoluúčast je ve výši 10 procent z pojistného plnění, min. 500 korun. ČSOB Pojišťovna - „Petexpert” - on-line pojištění psa i kočky

Pojišťovna spolupracuje se společností Petline.

Varianty pojistného plnění od 20 tisíc do 120 tisíc korun. Výše pojistného od 1188 korun do 5628 korun ročně, případně individuální výše pojistného.

Spoluúčast je 10 procent, min. 500 korun. Slavia pojišťovna - „Pejsek a kočička” - pojištění psa i kočky

Nabízí tři varianty:

1.: 10 tisíc korun pro léčbu nemocí a 20 tisíc korun pro léčbu úrazů.

Roční pojistné 2144 korun

2.: 20 tisíc korun pro léčbu nemocí a 40 tisíc korun pro léčbu úrazů.

Roční pojistné 3203 korun

3.: 30 tisíc korun pro léčbu nemocí a 60 tisíc korun pro léčbu úrazů.

Roční pojistné 4214 korun

Spoluúčast je 1000 korun. Zdroj: pojišťovny



Pozor na výluky

Pojišťovny do podmínek pochopitelně zařadily i tzv. výluky, tedy situace, kdy s výplatou pojistného plnění počítat nemůžete. Patří mezi ně například dědičné nemoci nebo vrozené vady zvířete, preventivní a kosmetické zákroky, očkování, chronická onemocnění, kastrace, nemoci a úrazy vzniklé nebo známé před uzavřením pojištění, odčervení apod.

Pojištění úhynu

Pojištění ČP a některé z variant produktu ČSOB Pojišťovny zahrnují i pojištění uhynutí nebo utracení zvířete.

„Pojistnou událostí je uhynutí nebo utracení pojištěného psa nebo kočky v důsledku nákazy, infekční nemoci, neinfekční získané nemoci, úrazu, operace, porodní škody nebo akutní otravy," uvedla pro Právo Ivana Buriánková z ČP. V případě psa má ČP limit 15 tisíc korun, u kočky pak osm tisíc korun.

„V případě pojištění smrti zvířete nehradíme úmrtí v důsledku nemoci, pokud měl pes v době smrti šest a více let u velkých plemen, osm a více let u středních plemen a deset a více let u koček a malých plemen psů,” doplnil Milata.

U ČPP jsou náklady související se smrtí nebo utracením psa vyloučeny. U Slavia pojišťovny si je musíte navíc připojistit.

Pojištění odpovědnosti

Váš pes, ale i kočka mohou způsobit nějakou škodu. Pokud máte pojištěnou domácnost s pojištěním odpovědnosti za škody, můžete náklady uhradit z této pojistky.

Pojištění odpovědnosti v sobě zahrnují i pojištění domácích mazlíčků u ČP s celkovým limitem 3,5 milionů korun, a některé z variant pojištění Petexpert ČSOB Pojišťovny s limity dva nebo pět milionů korun.