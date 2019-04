svj, Právo

Jen v českých numismatických aukcích se loni prodaly mince a medaile za 465 milionů korun, což je o 55 milionů korun více než v předchozím roce a o 165 milionů víc než v roce 2016.

Velkým hitem se však loni stalo také stále platné oběživo, konkrétně speciální emise dvacetikorun, které vydala Česká národní banka ke stoletému výročí republiky. Lidé na ně stáli mnohahodinové fronty.

Výhodou investic do mincí je jejich snadná přenositelnost, ať už fyzická, nebo mezi generacemi, krátkodoběji mohou sloužit třeba jako zajištění na důchod. V případě skutečně cenných mincí jde podle odborníků o jednu z nejvýnosnějších a nejméně rozkolísaných investic.

Banskoštiavnický zlatník z roku 1878 o váze šest a půl dukátu. Jeho vyvolávací cena byla 7,5 milionu korun (300 tisíc eur). Vydražen byl za 13,2 milionu korun.

FOTO: Macho&Chlapovič

Značná část numismatického materiálu je z drahého kovu, má tedy měřitelnou vnitřní hodnotu. „Čím vzácnější a atraktivnější kus, tím se samozřejmě více vzdaluje jeho cena od vnitřní hodnoty a stejně tak se ztrácí význam zajistit se proti pohybu cen drahých kovů v něm obsažených třeba přes deriváty,“ sdělil Právu spoluzakladatel aukčního domu Macho & Chlapovič Elizej Macho.

Zkušenost podle něj napovídá ukládat peníze do investic, které hodnotu dlouhodobě dobře přenášejí a jsou přijatelně likvidní. „Plus bohatneme, probíhá reálná konvergence k vyspělým ekonomikám. Vše do kupy sečteno přináší dlouhodobý růst cen vzácných mincí a medailí. Ten je někdy pokojnější, někdy živelnější, ale podstatné je, že už více než 150 dobře měřitelných let, v časech dobrých i špatných, nejsou v segmentu vidět náhlé poklesy,“ konstatoval Macho.

Zájem o ně roste

Jak dále upozornil, dlouhodobě se vzácné mince řadí ve světě mezi nejvýnosnější dvě tři aktiva vůbec v každé době. „Doplněné o nízkou volatilitu cen a nízkou korelaci s cenami standardních aktiv jsou investičně více než jen atraktivní. Na druhou stranu z hlediska tržní kapitalizace jde o relativně malý trh,“ dodal.

Podle předsedy představenstva Golden Gate CZ Vladimíra Bruny je klasická numizmatika pro opravdové znalce a lze ji přirovnat k investicím do umění. „Hledání protistrany trvá obvykle déle, než je tomu u investičního zlata a stříbra,“ uvedl.

Běžní investoři si podle něj pořizují zlato a stříbro spíše ve formě slitků nebo právě světoznámých investičních mincí, které mohou okamžitě prodat kdekoliv na světě. „O vzácné i investiční mince roste každoročně zájem o desítky procent,“ dodal Bruna.