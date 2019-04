Barbora Buřínská, Novinky, ČTK

Už více než rok, konkrétně od loňského února, mohou novopečení tátové čerpat novou dávku ze systému nemocenského pojištění. Jedná se o dávku otcovské poporodní péče, kterou vyplácejí okresní správy sociálního zabezpečení.

O možnost zůstat v prvních dnech po porodu, resp. v průběhu šestinedělí, s matkou a miminkem a nemuset si přitom brát řádnou dovolenou u zaměstnavatele projevily v loňském roce zájem více než čtyři desítky tisíc otců.

„Ke konci loňského roku počet vyplacených dávek činil celkem 43 442, k 31. prosinci 2018 tak bylo vyplaceno 220 milionů korun,“ upřesnila pro Právo Jana Buraňová z České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). V průměru tak každý měsíc čerpalo dávku zhruba čtyři tisíce otců.

Nejvíce dávek ČSSZ v roce 2018 vyplatila v Praze, kde otcovskou čerpalo 9411 otců, dále pak v Jihomoravském kraji (5355 dávek) a v Moravskoslezském kraji (5026 dávek).

Kdo má nárok

O otcovskou může zažádat každý novopečený otec, stejně tak muž, který dítě mladší sedmi let adoptoval či se stal jeho pěstounem.

Další podmínkou je, aby si, ať už jako zaměstnanec či osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), bez přerušení platil před nástupem na otcovskou nemocenské pojištění. V případě OSVČ je podmínkou nároku na dávku účast na pojištění alespoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházející dni nástupu na otcovskou.

Otcovská trvá sedm kalendářních dnů, a to i v případě, že se narodilo více dětí najednou. Otec, který ji bude chtít čerpat, na ni musí nastoupit v době šestinedělí matky, nejdéle do šesti týdnů od porodu dítěte či jeho převzetí do péče. Zároveň platí, že otcovskou nesmíte přerušit ani si ji rozdělit.

Výše otcovské je stejná jako u mateřské

Výpočet výše dávky otcovské poporodní péče je stejný jako u mateřské, resp. peněžité podpory v mateřství. Za kalendářní den tak bude činit 70 procent redukovaného denního vyměřovacího základu mzdy.

Pokud například průměrný hrubý měsíční příjem otce činí 35 tisíc korun, je denní vyměřovací základ 1127 korun. Výše otcovské pak představuje 5523 korun (70 procent z 1127 Kč krát 7 dnů).

Příklad: Jak se počítá výše dávky otcovské poporodní péče

Vyměřovací základ (1) otce dítěte je 35 tisíc korun

Denní vyměřovací základ pro otcovskou (DVZ) neredukovaný (2) je 1150,68 korun

Orientačně odpovídá průměrnému měsíčnímu příjmu ve výši 35 tisíc korun. Podrobný výpočet otcovské:

Redukce DVZ

do 1090 Kč redukce na 100 %: 1090 Kč

nad 1090 Kč do 1635 Kč redukce na 60 %: 36,41 Kč

nad 1635 Kč do 3270 Kč redukce na 30 %: 0 Kč

nad 3270 Kč nezohledňuje se

Redukovaný DVZ činí 1127 korun

Otcovská činí 70 % z redukovaného DVZ tedy, tedy 70 % z 1127, tj. 789 x 7 dnů = 5523 korun.

Zdroj výpočtu: kalkulačka ČSSZ

Poznámky: (1) Vyměřovací základ je průměr započitatelných hrubých příjmů v tzv. rozhodném období, což je zpravidla 12 kalendářních měsíců před měsícem, v němž vznikla dočasná pracovní neschopnost či jiná sociální událost.

(2) DVZ je vyměřovací základ připadající na jeden kalendářní den.

I otcovská má však svůj strop a ten činí 9352 korun. Týká se to však příjmů kolem 100 tisíc korun a více.

Jak o otcovskou požádat

Pokud se rozhodnete otcovskou dávku čerpat, musíte svého zaměstnavatele požádat o volno v souvislosti s narozením dítěte.

Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou) uplatníte na stejnojmenném formuláři, který si můžete stáhnout z webu ČSSZ, případně je k dispozici i na pracovištích Okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ).

Formulář žádosti s vyplněnou přední stranou předáte svému zaměstnavateli, který vyplní druhou stranu. Po uplynutí sedmi dnů zaměstnavatel odešle doklady OSSZ, která o dávce rozhodne a vyplatí ji.

Pokud jste OSVČ, předáte žádost o dávku přímo příslušné OSSZ.