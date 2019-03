Jiří Novotný, Právo

„Nyní analyzujeme možnosti, o kolik v roce 2020 daň novelou zvednout. O konkrétních číslech je ale ještě předčasné hovořit,“ řekl v pondělí Právu mluvčí MF Michal Žurovec.

Rychlé zdražování cigaret si pochvalují odpůrci kouření. Vysoká cena je podle nich nejlepší možností, jak lidi od kouření odradit. Přesto v ČR ještě kouří asi 28 procent dospělých.

Předražené kódy

S požadavkem cigarety zdražovat ještě výrazněji přišel ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Hovoří se dokonce, že by to mohlo v roce 2020 být i o pět korun na krabičku.

„Tak skokové zdražení by bylo pro tabákové firmy likvidační. Tím spíše, že zvýšené náklady si od nás vyžádají opatření vyplývající z tabákové směrnice Evropské unie,“ upozorňuje jednatel Imperial Tobacco Kamil Provazník.

Podle směrnice bude muset každá krabička cigaret vyprodukovaná v rámci EU mít od letošního 20. května unikátní kód.

ČTĚTE TAKÉ

Pravidelných kuřáků tradičních cigaret ubývá, lidé zkoušejí nové alternativy



Podle něj by pak mělo jít vysledovat její cestu od výrobce až do maloobchodu. Evropská komise si od toho slibuje pokles pašování cigaret.

Směrnice stanoví, že kódy se mohou tisknout buď v zemi, kde daná tabáková firma cigarety vyrábí, nebo tam, kde je prodává.

V Česku dala vláda přednost té druhé možnosti, takže kódy bude tisknout Státní tiskárna cenin (STC). K tomu je ovšem nutná legislativní změna. Novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích sice teď prochází schvalovacím procesem, je ale téměř nemožné stihnout, aby účinnosti nabyla do 20. května.

„STC nám navíc oznámila, že za tisíc kódů si bude účtovat přes dvě eura. Například v Polsku je to jen 0,64 eura a v Německu kolem jednoho eura,“ kritizuje Provazník. Jak si posteskl, tiskárna ještě nezahájila testovací provoz a podepsánu s ní tabákové firmy dosud nemají ani smlouvu o kódech.

ČTĚTE TAKÉ

U mužů se stále zhoršuje plodnost, může za to i kouření a obezita



Nákladným opatřením bude letos také změna podoby tzv. škaredých krabiček s obrázkovým varováním před škodlivostí kouření. To nyní pokrývá 65 procent plochy krabičky a doplněno je ještě písemným varováním.

Zatímco na čelní straně krabičky je teď písemné varování nahoře, na zadní straně dole. To musí tabákové firmy na své náklady do 20. května sjednotit, aby bylo pouze nahoře. Vyžádalo si to zcela nové kolky, užší než dosud, aby se vešly na boční stranu krabičky. U tenkých cigaret se pak budou kolky muset nově lepit na zadní stranu krabičky.

Obrázkové varování, pokrývající většinu plochy krabičky, bylo v celé EU zavedeno v roce 2016. Moc lidí ale od kouření neodradilo. „Kuřáci si na to prostě zvykli,“ potvrzují prodejci.

Nakolik si výrobci zvýšené náklady promítnou do konečné ceny cigaret, se ukáže až po spuštění celého systému. Bez zdražení se to ale zřejmě neobejde ani letos, kdy se po mnoha letech spotřební daň nezměnila.

Vývoj podílu pravidelných kuřáků cigaret v populaci ČR

FOTO: David Ryneš, Novinky

Zatímco před patnácti lety činil výnos státu ze spotřební daně z tabákových výrobků 21,524 miliardy korun, v roce 2010 to bylo 42,468 miliardy a loni dokonce 58,860 miliardy.

K tomu je nutné ještě připočítat dalších 15 miliard z DPH. Celkem tedy zdanění cigaret loni státu vyneslo téměř 74 miliard korun. Nutno ovšem dodat, že podle odhadů si nejméně padesát miliard vyžádají ročně v ČR náklady na léčení chorob z kouření.