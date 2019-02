Barbora Buřínská, Novinky

České ekonomice se už několik let po sobě daří, nezaměstnanost je mizivá, příjmy rostou. Není tedy divu, že mnozí Češi, jak ukázal průzkum Raiffeisen stavební spořitelny (RSTS), hledí do blízké budoucnosti s optimismem. Na otázku, zda si letos finančně polepší, odpověděla více než polovina dotázaných (54 procent) kladně.

Každý druhý letos počítá s vyšší mzdou



Se zvýšením měsíčních příjmů počítají především mladí lidé do 24 let a domácnosti s vyšším čistým měsíčním příjmem (přes 40 tisíc korun). Také muži oproti ženám hledí do budoucnosti optimističtěji než ženy, se zlepšením rozhodně počítá zhruba každý šestý muž, ale jen každá desátá žena.

S údaji RSTS koresponduje i průzkum společnosti Home Credit, podle něhož sice Češi předpokládají, že se jim v letošním roce měsíční výdaje zvýší, přesto zhruba každý druhý očekává i zvýšení příjmů.

A právě těmto optimistickým očekáváním Čechů nahrávají i aktuální zprávy ze statistického úřadu, podle kterého celkový počet pracovníků dosáhl v minulém roce maximum v historii samostatné ČR. To se následně odráží v platech, zaměstnavatelé jsou totiž často nuceni nabídnout vyšší mzdy k získání a udržení schopných a motivovaných zaměstnanců.

Očekávají Češi letos zvýšení měsíční mzdy?

A opět i průzkum Home Creditu potvrdil, že v otázce zvýšení mezd si muži věří více než ženy. Počítají s ním téměř tři pětiny mužů a jen o málo více než třetina žen.

Nejčastěji lidé předpokládají, že částka, o kterou se jim plat zvýší, se bude pohybovat od jednoho do tří tisíců korun měsíčně (23 procent). Každý šestý počítá maximálně s tisícovkou navíc.

S rostoucími příjmy naloží zodpovědně



Češi patří spíše mezi spořivé národy, přičemž nejvíce peněz drží na běžných a spořicích účtech. Vklady domácností se blíží 2,5 bilionu korun. Velké oblibě se mezi českou populací těší i stavební spoření či spoření na penzi.

Průzkum RSTS ukázal, že vytváření finančních rezerv patří mezi priority českých domácností. A právě rostoucí příjmy jim mají dopomoci k tomu, aby letos šetřily více než dříve, což plánují dvě pětiny oslovených.

Téměř tři pětiny z těch, kteří si chtějí spořit více než dosud, mají v plánu si každý měsíc odkládat o 1000 korun více. Zhruba čtvrtina bude šetřit až o dva tisíce korun více a každý pátý si bude navíc měsíčně ukládat částku přesahující dva tisíce korun.