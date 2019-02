Barbora Buřínská, Novinky, Právo

Lhůty pro připsání platby zaslané z účtu jedné banky na účet druhé banky (stejně tak z účtu na účet stejné banky) určuje zákon o platebním styku.

Ten v případě účtů dvou bank říká, že „poskytovatel plátce zajistí, aby částka platební transakce byla připsána na účet poskytovatele příjemce nejpozději do konce následujícího pracovního dne po přijetí platebního příkazu.” Tzn., že zadáte-li příkaz k úhradě v jeden pracovní den, do konce druhého pracovního dne musí být na účtě příjemce v druhé bance. Pochopitelně vstoupí-li do toho víkend či svátky, doba se výrazně prodlouží.

Jednodušší je posílání peněz z účtu na účet v rámci jedné banky. V takovém případě se transakce uskuteční během jednoho dne.

Většina bank pochopitelně klientům nabízí tzv. expresní (prioritní) platby, kdy příkazy k platbě jsou zpracovány přednostně. Prostřednictvím této platby tak zaplatíte během jednoho dne a zaslané peníze z jednoho účtu přejdou na druhý v ten samý den. Ovšem tuto službu banky zpoplatňují nemalou částkou ve výši i několika set korun.

Sedm dní v týdnu, 24 hodin denně

Během „pár” sekund si už od února mohou mezi sebou posílat peníze klienti Air Bank a České spořitelny (ČS). Obě banky totiž po úspěšně provedeném pilotním testu vstoupily do systému tzv. okamžitých plateb. V praxi to znamená, že prakticky kdykoliv, tedy 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, i o víkendu či o svátcích, si mohou klienti obou bank vzájemně poslat peníze, které budou na účet připsány do deseti sekund.

„Air Bank tuto službu spustila od 1. února a během prvního víkendu klienti zadali zhruba 400 okamžitých plateb na účty v České spořitelně,” uvedla pro Právo mluvčí Air Bank Jana Karasová.

Expresní platby jsou dostupné pouze v pracovní dny Kamil Rataj, Creditas

Za okamžitou platbu zaplatíte v Air Bank u jinak bezplatného Malého tarifu jednu korunu. Klienti s Velkým tarifem (měsíční poplatek 100 korun) ji mají, jako ostatně i všechny další služby, zdarma. ČS v pilotním režimu tyto platby zpoplatňovala částkou 125 korun, od 22. února je umožní klientům využívat za stejnou cenu jako standardní platby, tedy buď zcela zdarma (například se službou Moje zdravé finance, Erste Premier či Účet pro studenty) nebo za sedm korun dle typu účtu klienta.

V systému okamžitých plateb se zatím nepočítá s tím, že by se týkaly i trvalých příkazů či inkas, které se zpracovávají v jiném režimu. Zároveň nenahrazují expresní platby, které se též zpracovávají na jiném principu. „Expresní platby garantují připsání platby na účet příjemce v rámci téhož kalendářního dne, okamžitá platba se připíše na účet příjemce v řádu sekund,” uvedl pro Právo Filip Hrubý z ČS.

„Expresní platby jsou dostupné pouze v pracovní dny a je přesně stanoven čas, kdo kterého je možné takovou platbu zadat,” doplnil pro Právo Kamil Rataj z Creditas. Omezením okamžitých plateb je i maximální výše částky, kterou můžete zaslat. Limit činí 400 tisíc korun.

Další banky do konce roku

Se zavedením okamžitých během letošního roku počítá i většina dalších bank. Nicméně ohledně konkrétního termínu spuštění se zatím mnohé vyjadřují jen neurčitě. Například mluvčí mBank Pavel Vlček pro Právo uvedl: „Jakmile bude počet bank relevantní, potom počítáme, že se také zapojíme.”

„Okamžité platby zavedeme. Konkrétní termín implementace okamžitých plateb v předstihu oznámíme,” sdělil Právu Petr Plocek z UniCredit Bank. V podobném duchu se vyjádřila i mluvčí Sberbank Radka Černá.

Pravděpodobně nejblíže spuštění okamžitých plateb jsou v Expobank CZ, která plánuje start v březnu. Na konci 1. čtvrtletí chtějí službu zpřístupnit v bance Creditas. V polovině roku se nejspíš dočkají klienti Moneta Money bank, během druhé poloviny až konce roku by se měly připojit například i banky Raiffeisenbank, Equa bank či ČSOB.

Jaké mají plány se spuštěním okamžitých plateb ve Fio bance, Komerční bance či v Hello bank, se redakci nepodařilo zjistit, banky na zaslané dotazy zatím neodpověděly. Co se týče výše poplatku, banky avizují, že službu poskytnou buď úplně zdarma (například Equa bank či Creditas), nebo zdarma k některým typům běžných účtů (Moneta MB) či za poplatek ve výši, jakou si účtují o standardních plateb (například Expobank či Raiffeisenbank).