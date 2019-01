Martin Procházka, Právo

„Čtyřčlenná domácnost, která žije v bytě, používá elektřinu na svícení a provoz běžných spotřebičů a ročně spotřebuje asi 2,5 megawatthodiny, si ročně připlatí asi 1300 korun,“ řekl Právu analytik portálu TZB-info Jan Schindler.

Výrazně hůře na tom budou podle hlavního ekonoma BH Securities Štěpána Křečka rodiny, které elektřinou kromě svícení i topí a ohřívají vodu. „Tam bude navýšení cen o deset procent znamenat ročně tisíce korun navíc,“ uvedl.

Odborníci proto lidem doporučují zafixovat si ceny energií, pokud je to možné. A to i na několik let dopředu, protože v nejbližších letech se pokles cen elektřiny či plynu neočekává. Ti, kterým fixace končí, naopak mohou očekávat nárůst cen.

„Ceny od ledna porostou pro většinu zákazníků o osm až deset procent. U menšiny zákazníků, třeba těch, kteří vysoutěžili elektřinu v aukci, to ale může být až o 20 procent,“ řekla Právu mluvčí Bohemia Energy Hana Novotná.

Proud zdražoval už v roce 2018 V roce 2017 elektřina stála přibližně stejně jako o rok dříve. V roce 2018 zdražovala od ledna, ale i v průběhu roku. Třeba E. ON zvýšil ceny od začátku roku v průměru o 6 procent, ČEZ zase asi o 4 procenta zvyšoval ceny od června. Od Nového roku stoupnou ceny v průměru o 10 procent. Další zvyšování cen nelze vyloučit ani v průběhu roku 2019.

Lidé se současně musí připravit na to, že ceny elektřiny pravděpodobně znovu porostou i v dalších měsících, pravděpodobně v druhé polovině příštího roku.

Ceny plynu a vody poskočí méně

Plyn zdraží méně, například největší dodavatel innogy zvýší ceny v druhé polovině ledna v průměru o necelá tři procenta. Ceny tepla vzrostou pro domácnosti v průměru o stokoruny za rok.

Pražská teplárenská zdraží průměrně o 1,8 procenta, v Hradci Králové si lidé připlatí pět procent a domácnosti ročně utratí v průměru o 640 korun meziročně více. Na Pardubicku a Chrudimsku vzroste cena tepla z 508 na 522 korun za gigajoule.

V třípokojovém bytě se náklady zvýší o 2,5 procenta, což představuje ročně částku 320 korun.

Porostou i ceny vodného a stočného. V Brně se zvýší o pět procent na 79,53 korun za kubík. V hlavním městě potom vodné a stočné podraží o přibližně 2,5 procenta na 89,66 korun za metr krychlový.

O 4,4 procenta stoupne cena za vodu v Ostravě, kde se bude za kubík platit 80,71 korun.