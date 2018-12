Barbora Buřínská, Novinky, Právo

Podle předvánočního průzkumu Sberbank se do charitativních akcí zapojuje každý druhý Čech, přičemž nejčastěji lidé věnují dar konkrétní neziskové organizaci (polovina z nich).

Další častěji jmenovanou podporou potřebným jsou například adventní koncerty (41 procent), charitativní akce obchodních center (30 procent) či pouliční sbírky (21 procent).

Dvě pětiny lidí darují do 200 korun, tři z deseti pak více než 500 korun. V průměru lidé přispějí částkou 790 korun.

Kolik Češi darují o Vánocích na charitu

FOTO: Martin Havelka, Novinky

Průzkum navíc ukázal, že muži jsou v případě příspěvků na charitu mnohem štědřejší než ženy, darují v průměru dokonce dvakrát tolik (muži 1100 korun, ženy 490 korun). Velmi štědří jsou i lidé s vyššími příjmy, kteří v průměru darují 1130 korun, či čtyřicátníci, kteří na vánoční charitu podle svého vyjádření přispějí částkou 1020 korun.

Češi chtějí vědět, kam jejich peníze jdou

Jak se vlastně Češi staví k dárcovství? Na tuto otázku se snažil najít odpověď průzkum humanitární organizace ADRA ČR, který realizovala agentura Ipsos. Z jeho výsledku vyplynulo, že pro dvě třetiny lidí je problematika dárcovství příliš složitá.

V nabídce neziskových organizací se totiž Češi často neorientují a projektů, které žádají o jejich podporu, je podle nich příliš mnoho. Řadu lidí pak od dárcovství odrazuje i netransparentnost dárcovských projektů, což potvrdily dva ze tří oslovených.

Prakticky každý oslovený (celkem 95 procent lidí) nejvíce přispívá na projekty, u kterých ví, kam přesně jeho peníze jdou. Více dvě pětiny lidí také soudí, že podporovat by se měly hlavně projekty v České republice. Pro téměř sedm lidí z deseti je důležitá pomoc konkrétnímu člověku než příspěvek na velký projekt.

Klíčová je přímá zkušenost i reference

Velkou roli v postojích Čechů, jestli a komu darovat peníze, hrají podle zjištění průzkumu i demografické faktory, tedy například věk dotázaných či místo, kde žijí.

„Starší lidé nad 55 let si častěji myslí, že se lidé do dárcovství nezapojují, protože je to netransparentní. S tím naopak nesouhlasí mladí lidé do 34 let. Podle lidí žijících ve městech by pak na charitu měli přispívat všichni. Starší lidé a spíše muži si častěji myslí, že by se mělo pomáhat jen při přírodních katastrofách,” přiblížil demografické aspekty zjištění průzkumu Jakub Charvát, ze společnosti ADRA ČR.

Zároveň dodal, že podle jejich dosavadních dárců je klíčová přímá zkušenost i reference známých.

Čtyři z deseti Čechů souhlasí s tvrzením, že si neziskové organizace nechávají většinu z darovaných peněz pro sebe. Podle třetiny dotázaných důvěryhodnost těchto organizací zvyšuje, když charitu zaštítí nějaká slavná osobnost.