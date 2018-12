Přehledná aktuální nabídka stavebních spořitelen

Českomoravská stavební spořitelna (Vinohradská 3218/169, Praha 10)

Centrála ČMSS má otevřeno i 31. prosince do 13:00 hodin, ovšem peníze nepřijímá, takže tam můžete uzavřít smlouvu, ale peníze musíte vložit hotově v pobočce své banky.

ČMSS nabízí uzavření smlouvy pro mladé od narození do 35 let se slevou až dva tisíce korun na poplatku za jeho uzavření. Znamená to, že smlouvy s cílovou částkou do 200 tisíc korun jsou zdarma.



Stavební spořitelna České spořitelny (Vinohradská 180, Praha 3)

Peníze na účet můžete vložit jak v centrále společnosti, tak ve všech pobočkách České spořitelny i v pondělí 31. prosince 2018.

Spořitelna nabízí při uzavření smlouvy prémii až 1500 korun. Pokud si však smlouvu uzavřete on-line na webu, uzavření je zdarma. Pokud klient doručí uzavřenou smlouvu a složí vklad dva tisíc korun do konce roku, bude zařazen do slosování o auto Škoda Octavia.

Modrá pyramida (Bělehradská 128, Praha 2)

Smlouvu můžete uzavřít i 31. prosince – s využitím biometrického podpisu je to možné ve všech pobočkách až do 24:00 hodin. V papírové podobě pak nejpozději 31. prosince do 12:00 hodin jen v pražské centrále.

Peníze můžete vložit na účet v Komerční bance až do 31. prosince do 12:30 hodin (tj. super expresní vklad bez poplatku).



Raiffeisen stavební spořitelna (Koněvova 2747/99, Praha 3)

Vklad hotovosti můžete provést přímo v centrále společnosti ještě 31. prosince do 14:00 hodin. Stejně tak můžete na silvestra stihnout uzavřít smlouvu. procenta ročně min. po dobu šesti let. Díky tomu celkové zhodnocení vyšplhá na 4,06 procenta ročně.

Wüstenrot – stavební spořitelna (Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4)

Vklad v hotovosti, který je u WSS zdarma, můžete provést v pokladně v centrále Wüstenrot do 31. prosince do 15:00 hodin.

Pro děti a mladé do 24 let věku nabízí spoření s cílovou částkou 150 tisíc korun nebo 300 tisíc korun bez poplatku za uzavření smlouvy. Pro klienty starší 24 let nabízí WSS 50procentní slevu na poplatku za uzavření smlouvy o stavebním spoření, pokud ji sjednají on-line. Úroková sazba činí 1,2 procenta bez jakýchkoliv dalších podmínek, věkových omezení či poznámek pod čarou.