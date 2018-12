bab, Novinky

Ve spolupráci se spotřebitelskou organizací dTest přinášíme rady, jakých triků inkasních agentur se vyvarovat i na co si dát pozor.

Komukoliv, podnikateli i běžnému spotřebiteli, se může někdy stát, že se opozdí se splátkou svých úvěrů a půjček. Na vině může být jak obyčejná lidská zapomnětlivost, tak nedostatek peněz na úhradu dluhů.

Souhlas dlužníka není potřeba



Věřitelé pak zpravidla své pohledávky nevymáhají sami. Dluhy, které jsou po splatnosti více než několik měsíců, předávají k vymáhání specializovaným společnostem, tzv. inkasním agenturám. Věřitel agenturu buď vymáháním pohledávky pověří, nebo jí pohledávku postoupí. Souhlas dlužníka k tomu nepotřebuje.

„Pokud dostanete dopis od inkasní agentury, vyžádejte si od ní potvrzení o tom, že agentura převzala vymáhání dluhu od původního věřitele. Úhrada dluhu nesprávnému subjektu totiž nezbavuje dlužníka povinnosti splnit závazek svému věřiteli,“ upozornil Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

Původní dluh výrazně naroste

Povinností vymahačů je prokázat existenci pohledávky i její jednotlivé složky. Počítejte s tím, že původní dlužná částka se vám navýší, inkasní agentury totiž kromě jistiny požadují i úroky z prodlení, smluvní pokuty nebo náklady na vymáhání a poplatky za administraci pohledávky.

Nejvyšší soud ČR přitom již dříve rozhodl, že náklady vymahačů nelze zahrnout do náhrady škody, takže na ně věřitel nemá nárok. Proto si vždy v klidu ověřte, co zaplatit musíte a na co už inkasní agentura nárok nemá.

Zastrašovací taktiky vymahačů



Jak právníci upozorňují, inkasní agentury se za účelem efektivního vymáhání pohledávky často pohybují na hraně zákona. Hlavním prostředkem nátlaku bývá neustálé obtěžování telefonickými hovory a zasílání elektronických i písemných upomínek.

Cílem je dlužníka vystrašit, aby bez přemýšlení jakoukoliv pohledávku bezodkladně uhradil. Dopisy mají často vzbudit dojem, že o věci rozhoduje soud nebo peníze již vymáhá exekutor.

„K pověření soudního exekutora vedením exekuce zákon vyžaduje existenci vykonatelného exekučního titulu, kterým je například rozsudek, platební rozkaz, rozhodčí nález, výkaz nedoplatků nebo notářský zápis se svolením k vykonatelnosti. Rozsudek a platební rozkaz vydává soud, rozhodčí nález rozhodce, výkaz nedoplatků zdravotní pojišťovna a notářský zápis se svolením k vykonatelnosti sepisují dlužník a věřitel u notáře,“ upřesnil Lukáš Zelený.

Nenechte se zastrašit



Zákon inkasním agenturám nepřiznává žádná zvláštní oprávnění. Například ke vstupu do obydlí jsou oprávněni pouze exekutoři nebo soudní vykonavatelé podle pravidel předem daných zákonem.

„V případě, že by se pracovník inkasní agentury pokusil vstoupit do vašeho obydlí nebo vás fyzicky napadl, doporučujeme ihned kontaktovat Policii ČR na tísňové lince,“ zdůraznil Zelený.

Poradna dTestu se často setkává s dopisy, které dlužníkům zasílají inkasní společnosti. Na první pohled se některé upomínky tváří jako rozhodnutí soudu. Obsahují spisovou značku, hlavičku, a dokonce i odůvodnění. Tučným a velkým písmem jsou zvýrazněna slova rozhodnutí a platební rozkaz. Až při podrobném přečtení se lze dozvědět, že se inkasní společnost rozhodla ke zpracování návrhu soudu na vydání platebního rozkazu.

„Zachovejte si chladnou hlavu, všechny dokumenty si důkladně prostudujte, s inkasní agenturou komunikujte a případně se poraďte s odborníkem,“ uzavírá Lukáš Zelený.