Stavební spoření je již od svého vzniku jedním z nejoblíbenějších spořicích produktů. Mezi jeho výhody patří jak podpora státu ve formě ročního příspěvku až dva tisíce korun (v případě ročního vkladu minimálně 20 tisíc korun), tak možnost vkládání peněz pravidelně (například měsíčně) či jednorázově.

A právě konec roku je tradičně spojen se snahou klientů vložit na své vkladové účty částky potřebné k získání maximální státní podpory.

Dobrý úmysl se někde minul účinkem



V posledních týdnech roku čelí spořitelny zvýšenému počtu dotazů na stav vkladových účtů svých klientů ověřujících si, zda pro získání maximální státní podpory vložili potřebnou částku či zda tak musí ještě do konce roku učinit. A to byl i důvod, proč Modrá pyramida všechny své klienty oslovila e-mailem, aby jim tuto skutečnost připomněla. Ne vždy však klienti její úmysl pochopili.

„Dostala jsem od Modré pyramidy e-mail, ve kterém mě upozorňovala, že k 31. 10. 2018 u mé smlouvy eviduje, že mi k získání plné výše státní podpory zbývá vložit částku 109 korun, a pokud tedy chci využít výhod stavebního spoření na maximum, doporučuje mi vložit minimálně tuto částku na můj účet stavebního spoření, tak aby platba byla připsána nejpozději dne 31. 12. 2018,” uvedla pro Právo klientka Modré pyramidy z Prahy.

V první chvíli se zděsila, že její pravidelné úložky na účet nechodí, a ověřila si, zda má na trvalém příkazu nastaveny správné údaje. „Spořím měsíčně dva tisíce korun, takže můj roční vklad nárok na plnou výši státní podpory bohatě splňuje, proto jsem nechápala, proč mě Pyramida vlastně se stavem smlouvy k poslednímu říjnu urguje, vždyť ještě dvě splátky na účet přijdou.”

Hlavním cílem bylo sdělení informace, jakou částku by bylo dobré, aby klient dospořil na účet stavebního spoření tak, aby využil plné státní podpory za tento rok Hana Vaněčková, Modrá pyramida

Jak redakce dále zjistila, zmatek v hlavě zanechal e-mail i jiným klientům. „V e-mailu od Pyramidy mi bylo sděleno, že na mé smlouvě evidují nedoplatek. Pokud chci dosáhnout na státní podporu, musím ho co nejdříve uhradit,” řekl Právu klient Modré pyramidy ze středních Čech a dodal, že nechápe, proč ho upozorňují na nedoplatek, vždyť si na smlouvě spoří a nikomu tak nedluží. Na přetíženou zákaznickou linku se bohužel nedovolal, sdělil, že se tedy chystá na pobočku.

Redakce požádala o vyjádření Modrou pyramidu. „Zmíněný e-mail jsme klientům posílali letos poprvé a hlavním cílem bylo sdělení informace, jakou částku by bylo dobré, aby klient dospořil na účet stavebního spoření tak, aby využil plné státní podpory za tento rok,” uvedla pro Právo tisková mluvčí Modré pyramidy Hana Vaněčková.

Jak dále sdělila, v Pyramidě vycházeli ze zkušeností z uplynulých let, kdy se klienti na tuto částku vždy před koncem roku ptají, proto i většina klientů tento e-mail uvítala.

„V některých případech bohužel došlo k tomu, že jsme tento e-mail poslali i těm klientům, kteří mají nastaven trvalý příkaz k zasílání měsíční úložky, a tak v částce nebyly zohledněny úložky za listopad a prosinec. V některých případech se nám také zřejmě nepodařilo přesně vyjádřit to, že jde o spořicí účet, a tak se někteří klienti mohli domnívat, že jde o jakýsi 'dluh', a to je mohlo zneklidnit. To rozhodně nebylo záměrem,” dodala Vaněčková.

Na závěr svého vyjádření uvedla, že se za vzniklé nedorozumění klientům omlouvají a snaží se jim vše vysvětlit prostřednictvím poradců a na klientské lince.