Jakub Svoboda, Právo

„Byty ve větších městech již narazily na cenový strop, který je určován kupní silou obyvatelstva,“ sdělil Právu například Jakub Veverka z realitního portálu Videobydlení.cz.

Ve větších městech podle něj rostly ceny nemovitostí rychlejším tempem než v menších, a to kvůli silnější poptávce.

„Jsme přesvědčeni, že trh se již začíná pomalu obracet. Ceny ještě stále mírně rostou, ale je vidět, že už ne vše se prodává. V Praze jsou už dnes k vidění nové projekty, kde je půl roku před dokončením stavby prodáno třeba jen 10 až 20 procent bytových jednotek,“ řekla Právu mluvčí realitní kanceláře Century 21 Jana Kolářová.

Poptávka je podle ní stále silná, ale doba, kdy se prodalo téměř cokoli, končí. „Věřím, že se bude stále snižovat objem vyčerpaných hypotečních úvěrů a začne růst počet nemovitostí k prodeji na trhu. Ceny se ale ještě nějakou dobu snižovat nebudou,“ dodala Kolářová.

Prodeje bytů klesly

Na pražském rezidenčním trhu růst cen nových bytů neskončil ani o letních prázdninách, podle údajů společnosti Ekospol vzrostla od začátku roku průměrná cena nových bytů v nabídkách developerů už o 11 procent na 94 894 korun za metr čtvereční.

Řada lidí ovšem už nechce takové částky za pořízení bydlení platit. Ve třetím čtvrtletí se v Praze prodalo nejméně nových bytů za posledních šest let, vyplývá z analýzy společností Trigema, Skanska Reality a Central Group. Cena těchto bytů i nabídka se zde mírně zvedly.

Od července do září se v hlavním městě prodalo o 500 nových bytů méně než v předchozích třech měsících, což značí třetinový pokles. Zhruba o třetinu klesly prodeje také v ostatních oblastech Česka. Mimo Prahu se navíc snížily i ceny takových bytů.

„Rozšířená nabídka, která se za poslední tři měsíce v Praze zvedla o 300 bytů, je především odrazem snížených prodejů. Nesouvisí s tím, že by se podařilo najednou na trhu umístit více nových projektů. Co se však rozhodně mění, to je skladba nabízených bytů. Okolo 40 procent z nich je už v cenové kategorii nad 100 tisíc korun na m2. To je zhruba pětkrát více než před dvěma roky,“ upozornil předseda představenstva Trigemy Marcel Soural.

V regionech již byty zlevňují

Ochlazení bytového trhu se podle něj dotklo také regionů, kde se celkové prodeje snížily ve třetím kvartálu oproti druhému o 29 procent. V Jihomoravském i Středočeském kraji se prodalo dokonce o polovinu méně bytových jednotek než v předchozím čtvrtletí.

Na druhé straně v Plzeňském kraji zůstal tento zájem podle analýzy Trigemy v podstatě obdobný jako v předchozím čtvrtletí. Výrazná poptávka po novém bydlení byla rovněž v Pardubickém kraji.

Meziročně dosáhl prodejní propad nových bytů mimo Prahu 37 procent. Průměrná cena prodaných bytů v regionech čtvrtletně poklesla o 6,73 procenta na 51 153 korun na m2.

Třeba brněnské byty sice nadále zdražují, ale výrazně pomaleji než dříve. „Vše nasvědčuje tomu, že se blíží okamžik, kdy se růst cen zastaví a průměrná cena (nového bytu v Brně) se ustálí kolem částky 75 tisíc korun za metr čtvereční,“ uvedl výkonný ředitel společnosti Trikaya Alexej Veselý.

V jihomoravské metropoli je podle něj akutní nedostatek menších a levnějších bytů, poněvadž rozsáhlejší stavby sídlištního typu, které tyto dispozice nabízejí, čekají v Brně na schválení i několik let.