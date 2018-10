Jakub Svoboda, Právo

Vyplývá to z údajů společnosti Shoptet, na jejíž platformě běží v Česku přes 14 tisíc e-shopů.

„Přestože v posledních letech narostlo jen několik jednotek e-shopů na miliardové obraty, celkově je na trhu aktivních 42 tisíc e-shopů. Přes ně utratí zákazníci stejné množství peněz jako v e-shopech největších a nejdominantnějších hráčů, tedy přibližně 70 miliard korun,“ uvedl pro Právo ředitel Shoptetu Miroslav Uďan.

Jak ale upozornil, záleží na druhu zboží. Zatímco v segmentu elektroniky stále dominují největší e-shopy, v jiných kategoriích je tomu naopak. Zajímavý je podle Uďana pohled na český trh módy, který je v mezinárodním srovnání specifický. „Nejenže láká lokální hráče včetně nadnárodních značek a tzv. multibrandové platformy, ale málokomu se zatím podařilo uspět,“ upozornil Uďan.

Díky tomu, jak rychle se šíří a prosazují nové technologie, bude vznikat více specializovaných obchodů Miroslav Uďan, Shoptet

Totéž potvrzují čísla e-commerce. Top 5 největších e-shopů specializujících se na módu mělo za poslední rok obrat za pouhé 2,4 miliardy korun. „U malých specializovaných obchodníků utratili Češi za stejné období téměř 13 miliard korun,“ dodal.

Módu se tak daří lépe prodávat spíše menším speciálkám než velkým, všeobjímajícím kolosům. Zcela opačná situace je u elektroniky. To je natolik odlišný segment, že se tam malí hráči hůře prosazují. Nicméně i zde by se do budoucna mohl podle Uďana tento rozdíl setřít.

„Díky tomu, jak rychle se šíří a prosazují nové technologie, bude vznikat více specializovaných obchodů. Navíc velcí multibrandoví prodejci s co nejširší škálou produktů nebudou stíhat držet s tímto vývojem krok. Značky je totiž budou tlačit k větší specializaci, bude třeba mít speciální prezentační plochu, proškolený personál. To si ale velcí prodejci nebudou moci u každé větší zastupované značky dovolit. To skrývá potenciál nejen pro úzce profilové obchody, ale zejména pro samotné značky, které budou hodně prodávat přes vlastní kanály,“ vysvětlil Uďan.

Zajímavý pohled je i na další kategorie, kde je dobře vidět, že rozdíl mezi top prodejci v daném segmentu a zbytkem trhu není z hlediska celkových prodejů téměř žádný. Malé a středně velké e-shopy mají podle Uďana v souhrnu stejně velké roční tržby jako největší obchodníci s dětským zbožím nebo třeba i se sportovním vybavením.

Drtivá většina registrací, které byly provedeny v poslední době, jsou právě malé e-shopy Milan Šmíd, manažer Zboží.cz

Mezi největší internetové obchodní domy v Česku patří například Alza, Mall, Datart, Notino, Vivantis, Zoot nebo Bibloo. Z menších dynamických on-line obchodů, z nichž mnohé již mají roční obrat v řádu desítek miliónů korun, lze zmínit třeba prodejce nábytku Nabytekmorava. cz, e-shopy zaměřené na sport a volný čas Loap.cz a Isix.cz nebo obchody s módou Obag.cz a Mooda.cz. V oblasti elektra pak expandují například Robzone.cz, Gavri.cz nebo Doxashop.cz, ve špercích to jsou Brunoshop.cz či Olivie.cz. V prodejích kosmetiky rostou třeba Denato.cz a Uvlasku.cz.

On-line prodejci mají už desetinu trhu

Podíl českých internetových obchodů na celkových maloobchodních tržbách loni poprvé překročil deset procent. Podle údajů Asociace pro elektronickou komerci a srovnávače cen Heureka.cz stouply v roce 2017 tržby e-shopů o 18 procent na 115 miliard korun.

Počet e-shopů přitom neustále roste, jak potvrzují i data nákupního rádce Zboží.cz. „Drtivá většina obchodů, které měly dříve kamennou prodejnu, už dnes provozuje i e-shop. Velké obchodní řetězce už své e-shopy zpravidla mají. Proto v posledních letech pozorujeme nárůst počtu e-shopů se specializovanější tematikou,“ sdělil Právu manažer Zboží.cz Milan Šmíd.

Jak dodal, i produkty, které byly dřív ke koupi pouze ve specializovaných kamenných obchodech, jsou dnes běžně k mání on-line. Podle Šmída je to patrné například v kategoriích dům, byt a zahrada, móda nebo drogerie.

Největší nárůst registrací e-shopů na Zboží.cz byl v roce 2010, poté postupně klesal až do roku 2013. Od té doby se počty registrací opět zvyšují. „Drtivá většina registrací, které byly provedeny v poslední době, jsou právě malé e-shopy. Globálně lze rozhodně říci, že počet malých e-shopů vzrůstá,“ uzavřel Šmíd.

Stále více e-shopů v Česku rozjíždějí i ženy, často v době, kdy jsou doma s malými dětmi. Jak Právo před časem upozornilo, každý šestý nový e-shop v ČR zakládá žena, většinou právě na mateřské dovolené.