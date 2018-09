Osobní věci sloužící k potřebě jednoho z manželů – hygienické potřeby, základní oblečení atd. Věc, kterou jeden z manželů nabyl darem nebo děděním, například domu zděděnému po rodičích jedním z manželů by se exekutor měl vyhnout. Pokud ho ale manželé v průběhu manželství pronajímají se ziskem, tento zisk již do společného jmění spadá a bude též podléhat exekučnímu řízení. Vše, co jeden z manželů nabyl jako náhradu nemajetkové újmy, například bolestné, či kompenzaci nemoci z povolání apod. Vše, co jeden z manželů nabyl jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví a také to, co jeden z manželů nabyl náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního vlastnictví.