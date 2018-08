Mobilní telefon, notebook a podobná zařízení nutná pro výkon práce a určená pro služební účely.



Pracovní oděvy a obuv.



Údržba pracovních oděvů.



Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky.

Náhrady za opotřebení vlastního nářadí.



Stravenky (závodní stravování) do výše 55 % z ceny jednoho jídla (stravenky) za směnu, která trvá min. 3 hodiny.



Pitná voda na pracovišti.



Cestovní náhrady, včetně kapesného při zahraničních cestách, do limitů a po krácení dle zákoníku práce.



Vzdělávání, kurzy, školení, školné související s činností zaměstnavatele (zvyšování i prohlubování kvalifikace).



Příspěvek na cestovné MHD dle vnitřní směrnice.



Přechodné ubytování zaměstnanců do 3500 Kč měsíčně, pokud obec přechodného ubytování není shodná s obcí, kde má zaměstnanec bydliště.

Závodní preventivní péče.



Pojistné na penzijní a životní pojištění do 50 tisíc korun za rok dohromady pro penzijní (důchodové) připojištění a životní pojištění při splnění podmínek (zvýšení z 30 tisíc korun na 50 tisíc korun od roku 2017).