Jiří Novotný, Právo

Podle odhadu odborníků na silnicích v ČR jezdí až dvě pětiny vozů se stočeným tachometrem.

„Nezřídka se stává, že kupující zaplatí i dvojnásobek ceny za vůz, který ve skutečnosti naprosto neodpovídá popisu,“ upozorňuje člen dopravního týmu pirátů Miloš Zmeškal.

Stočení tachometru může být trestný čin

Ztížit tyto podvody platná česká legislativa příliš nepomáhá. Přesto Nejvyšší soud v roce 2014 dospěl k právnímu závěru, že pokud se kvůli stočenému tachometru zvýší cena nejméně o pět tisíc korun, nejde už o přestupek, ale trestný čin podvodu. Za ten hrozí viníkovi propadnutí věci a až dva roky vězení.

Názorem Nejvyššího soudu by se sice měly nižší soudy řídit, postihů je ovšem stále jen minimum. Že byl skutečně podveden, je totiž pro poškozeného obtížné dokázat. Kdo by se tedy soudil a riskoval prohru? Tím spíše, že garantované údaje o skutečném stavu ojetin, i když v omezeném měřítku, lze v ČR před koupí ojetiny přece jen získat.

Například společnost Cebia na svých internetových stránkách nabízí službu Autotracer, komplexní prověření historie auta, které si zájemce chce pořídit. Potřeba je znát VIN, tedy identifikační číslo vozidla. To je zpravidla umístěno na štítku připevněném ke karoserii, nebo vyraženo přímo do ní.

Cebia zájemci on-line sdělí, zda má toto vozidlo v databázi. Pokud ano, můžete si objednat buď balíček minimum za 199 korun, nebo standard za 499 korun. Dostanete pak výpis informací o daném vozidle. Zejména o stavu tachometru, skutečném roku výroby, zda nebylo odcizeno a jestli není zatíženo závazkem u leasingových společností. To jsou cenné informace, aby zákazník nenaletěl.

Loni navíc Cebia zavedla službu Carolina, která lidem pomocí mobilní aplikace umožňuje bezplatně zjistit reálnou cenu ojetého auta. Carolina zjistí podle VIN tržní cenu daného vozidla porovnáním inzerátů v tuzemských i zahraničních portálech. Uživatel pak vedle ceny dostane i výpis inzerátů srovnatelných aut. Faktem však je, že legislativa by měla přitvrdit.

Opatření pro celou EU



Určitá opatření ke ztížení přetáčení tachometrů ministerstvo dopravy vložilo do návrhu novely silničního zákona. Cestou přitvrzování sankcí nechtějí jít piráti. Ti nyní začali chystat návrh novely, v němž se inspirují systémem zavedeným před dvanácti lety v Belgii.

Jde o tzv. Car-Pass, což je certifikát, který obsahuje záznamy o počtu ujetých kilometrů vozidla. Stav tachometru se do Car-Passu zapisuje nejen při povinných technických prohlídkách, ale i při každé návštěvě servisu, opravě či výměně součástek. Všechny údaje putují do centrálního systému. Každý zájemce o ojetý vůz má možnost do nich nahlédnout a spolehnout se pak na ně.

Jak ale upozorňuje europoslanec a kandidát ČSSD na ministra zahraničí Miroslav Poche, většina ojetin, které jsou v ČR na trhu, se dováží ze zahraničí, zejména z Německa. Proto by bylo potřeba iniciovat jednotnou evropskou směrnici o zavedení Carr-Pasů, a systémy jednotlivých zemí propojit.

V té věci se iniciativy již ujal Evropský parlament. Ten 31. května přijal usnesení, v němž doporučuje Evropské komisi uložit směrnicí členským zemím, aby legislativními opatřeními vytvořily účinné překážky zamezující stáčení tachometrů. Platformou na shromažďování a sdílení dat se má stát celoevropský systém Eucaris.