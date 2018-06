Jiří Vavroň, Právo

Příjem své domácnosti považuje podle průzkumu za dostatečný 11 procent z nich, za spíše dostatečný 51 procent. Oproti tomu 32 procent domácností považuje svůj pravidelný měsíční příjem za spíše nedostatečný a 6 procent za zcela nedostačující.

Kdo je bohatý

Konkrétní představy, kolik by potřebovaly měsíčně získat navíc, aby pocítily finanční klid, posuzují proto české domácnosti podle své momentální situace. Více peněz by potřebovali lidé, kteří svoji domácnost spíše považují za hůře situovanou, menší nároky měli členové domácností, kteří podle svých slov se svými příjmy vycházejí a měsíčně neřeší nějaké finanční problémy. Největší problémy, jak vyjít se svým měsíčním příjmem, mají pak konkrétně mladé rodiny a rodiny s lidmi staršími 50 let.

„I když řada politiků kritizuje návrh vlády na snížení jízdného, tak například jízdenka z Prahy do Olbramovic a zpátky přijde dva lidi na téměř 400 korun. To je pro důchodce už částka, nad jejímž vydáním musí přemýšlet,“ konstatuje 75letý Karel.

Téměř třetině domácností, konkrétně 29 procentům, by měsíčně pomohla navíc částka do 5 tisíc korun. Dalších 13 procent by bylo spokojeno s částkou mezi 5 až 10 tisíci. Částku v rozpětí 10 až 15 tisíc korun by přivítalo nejvíce rodin – celých třicet procent. Osm procent rodin by potřebovalo částku 15 až 20 tisíc, 20 procent rodin by uvítalo sumu 20 a více tisíc. Průměr finančního klidu je pak zmíněných 15 tisíc korun.

Bohatí mají přes deset miliónů



V průměru Češi považují za bohaté ty, jejichž čistý měsíční příjem se pohybuje od 50 tisíc korun výše. Vyplývá to z průzkumu pro loterijní společnost Sazka. Majetek bohatého člověka se pak podle názorů lidí pohybuje kolem 10 miliónů korun. Bohatí lidé mají podle názoru svých méně movitých spoluobčanů vilu, pozemky, zlato, šperky a dostatek peněz na cestování a koníčky.

Peníze však podle průzkumu CVVM přitom netvoří v žebříčku základních životních hodnot přední místo. Jsou až na třináctém místě za přáním žít ve zdravé rodině, mít děti, přátele, pěkné vlastní bydlení, žít ve zdravém životním prostředí, být zdravý či mít zajímavou práci.

Průzkum Partners se zabýval i tím, jak by české domácnosti naložily s dodatečně získanými pěti tisíci korunami. Rodiny, které mají problémy vyjít se svými příjmy, by z nečekaně získaných pěti tisíc zařadily zhruba dvě třetiny okamžitě do svých běžných výdajů. To se týká zejména rodin s příjmy kolem 15 tisíc korun. Domácnosti s vyššími průměrnými příjmy by je daly na spoření.