Barbora Buřínská, Novinky, Právo

Podle květnového průzkumu agentury SC&C pro Českou bankovní asociaci (ČBA) mezi zhruba tisícovkou Čechů spravují čtyři pětiny lidí své bankovní účty prostřednictvím elektronického bankovnictví.

Jeho využívání je pochopitelně podmíněno i věkovou strukturou bankovních klientů. Zatímco v případě lidí starších 60 let internet či bankovní aplikace pro přístup na bankovní účet nepoužívá každý třetí, u mladší generace do 30 let to jsou pouze tři lidé ze sta.

Sedm z deseti oslovených se ke svému účtu nejčastěji přihlašuje přes webové rozhraní banky na počítači. Zhruba každý třetí pak za tímto účelem využívá mobilní bankovní aplikaci na telefonu.

„Přístup přes mobilní aplikaci volí v generaci od 18 do 29 let každý druhý oslovený. Lze proto předpokládat, že tento trend poroste a mobilní aplikace budou nabývat na významu,“ upozornila Helena Zavázalová, odbornice ČBA pro oblast Fintech.

„Požadavky na rychlou dostupnost financí vedou k dynamickému růstu mobilního bankovnictví a využívání mobilních bankovních aplikací – za posledních dva a půl roku vzrostl počet jejich uživatelů o třetinu. Souvisí to samozřejmě i s rozvojem používání chytrých telefonů,“ dodala Zavázalová.

Přes mobilní aplikaci na účet mnohem častěji

Pokud má klient mobilní aplikaci, využívá elektronické bankovnictví, resp. přistupuje přes aplikaci ke svému účtu, podstatně častěji než přes webový prohlížeč.

Platí to především pro každodenní přístup, kdy se lidé na svůj účet přes aplikaci hlásí až třikrát častěji než přes klasické internetové bankovnictví.

Mobilní bankovnictví přitahuje uživatele zejména rychlostí, jednoduchostí, a větší mírou soukromí.

Lidé se do něho nejčastěji přihlašují prostřednictvím uživatelského jména a hesla (44 procent) či PIN kódu (14 procent).

Své příznivce, především mezi muži, si ale získává i biometrie (například otisk prstu, snímání oka či tváře apod.), kterou pro přístup a potažmo i další funkce využívá necelá čtvrtina Čechů.

Kvalitní on-line bankovnictví i důvodem ke změně

Češi v průzkumu potvrdili, že chtějí mít své finance pod kontrolou, elektronické bankovnictví proto vnímají jako pohodlnou (zmínilo 93 procent dotázaných) a rychlou (92 procent) cestu, jak toho kdykoliv a kdekoli (90 procent) docílit.

Pro více než čtyři pětiny je úroveň elektronického bankovnictví při výběru banky důležitá.

„Pro 28 procent uživatelů je dokonce natolik zásadní, že by kvůli němu i změnilo banku,“ upřesnil Tomáš Hládek, odborník na platební styk a kyberbezpečnost ČBA. „Od svého online bankovnictví klienti vyžadují především jednoduché a přehledné ovládání a dobré zabezpečení,“ dodal.

Provádění plateb, ale i kontrola a ověření stavu účtů – to jsou nejčastější úkony, které lidé prostřednictvím elektronického bankovnictví provádějí. V průzkumu je zmínilo přes 90 procent klientů bank.

Nepoužívají: upřednostňují kontakt na pobočce

Zhruba každý pátý člověk se v průzkumu vyjádřil, že elektronické bankovnictví nepoužívá.

„Jako důvod, proč ho lidé nepoužívají, uvedli zejména to, že jsou zvyklí chodit na pobočku (32 procent). Část má obavu o bezpečnost (16 procent) a zbytek buďto nemá vhodné zařízení (osm procent), nebo má nějaké jiné důvody – například, že nedisponují přístupem k internetu, e-bankovnictví nepotřebují nebo ho ovládá někdo jiný za ně,“ upřesnila Helena Zavázalová.