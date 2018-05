bab, Novinky

V tradičně nejčastěji navštěvovaných destinacích si bez problémů vystačíte s kombinací platební katy a drobné lokální hotovosti. Záleží ale na konkrétní zemi.

„V Evropě, severní Americe a v dalších bohatších státech si běžný turista vystačí s menší hotovostí na pokrytí nezbytných výdajů. Vše ostatní zaplatí pohodlně platební kartou. Pří placení tak navíc získá často výhodnější kurz než ve směnárně,“ uvedl Petr Plocek z UniCredit Bank.

Zároveň doporučil si na cesty pořídit platební i kreditní kartu. „Kreditku využívejte na rezervaci a placení hotelů nebo půjčení aut a na výběry z bankomatů používejte debetku,” dodal.

Platby kartou by měly být všude bez poplatků. Poplatek si ale může účtovat obchodník, u kterého platíte. Ten by to měl ale dát dopředu vědět.

Do exotiky raději s „tvrdou” měnou

Pro výpravy do exotičtějších a rozvojových zemí je obecně doporučeno mít s sebou americké dolary, britské libry nebo eura. To vše jsou měny, které se nejsnáze mění přímo na místě. Ovšem jsou i místa, kde turisté „uspějí“ pouze s hotovostí. Některé části Afriky či Asie se totiž ještě nenapojily na globální bankomatovou síť.

Před odletem do exotické destinace (v Asii, Jižní Americe nebo Africe) dejte raději dopředu vědět své bance, kam se chystáte.

„Důvody jsou jednoduché. Bankéř ví, v jakých destinacích nebude karta fungovat a může na to upozornit nebo transakce v těchto zemích dopředu povolí. Důvěryhodná banka totiž vždy při podezřelých transakcích klientovi volá,“ upozornila Petra Kopecká z Raiffeisenbank.

Hotovost vám nikdo nevrátí, peníze z karty ano

V případě ztráty nebo krádeže karty co nejdříve kontaktujte svou banku a kartu nechte zablokovat. Banka vám ji může vydat znovu a zaslat do místa vašeho pobytu. Jedná se o tzv. Emergency Card s omezenou dobou platnosti.

Pokud přijdete o peníze v hotovosti, můžete u banky využít službu Emergency Cash pro její vyzvednutí. Jedná se o finanční pomoc v nouzi, která vám pomůže pokrýt nezbytné výdaje či uhradit cestu zpět domů.

Peníze vám mohou poslat i známí či příbuzní přímo z domova prostřednictvím společnosti Western Union. Potřebnou hotovost budete mít k dispozici prakticky během několika minut. „V případě krádeže nebo ztráty peněz v hotovosti samozřejmě nemůžete počítat s jejich náhradou. Ukradenou či ztracenou platební kartu ale můžete hned telefonicky zablokovat, a navíc je možné zpětně reklamovat případné neoprávněné transakce,“ uvedla Kopecká.

Než odjedete na zahraniční dovolenou, nastavte si denní limit či týdenní limit pro platby kartou nebo výběry z bankomatu. Zkontrolujte si platnost karty. Spoléhat se na prošlou kartu může pokazit celou dovolenou.

Desatero tipů, jak zkrotit finance na dovolené Nevozte s sebou velké množství hotovosti. Dovolenou po Evropě zvládnete s kartou a výběry z bankomatů. Když už máte velký obnos hotovosti, nenoste všechny peníze v jedné peněžence či tašce. Vezměte si dvě karty, ideálně debetní i kreditní. Například při půjčení auta, vyžadují půjčovny většinou kreditku. Kreditka se rovněž hodí na rezervace či placení v obchodě, s debetkou naopak vybírejte z bankomatu. Když se vám cokoliv při výběru nebo placení nezdá, neriskujte a jděte jinam. Když vám bankomat nevydá peníze, kontaktujte neprodleně nejbližší pobočku banky nebo místní policii. Zapomenutý PIN nebo ukradenou kartu řešte ihned se svou bankou na speciální infolince. Uložte si její číslo do telefonu. Infolinka je zdarma. Nespoléhejte se, že se vám na dovolené nic nestane a pojistěte se. Cestovní pojištění i pojištění karty jsou nutnost. Naplánujte si výdaje předem, ať na dovolené nemusíte myslet na peníze a můžete klidně relaxovat. A pokud plánujete dovolenou s předstihem, můžete sledovat kurz měny a peníze směnit ve chvíli, kdy se to vyplatí. Ověřte si, jaký vám banka naúčtuje poplatek za výběr z bankomatu. Zdroj: UniCredit Bank



Výběry z bankomatů v zahraničí nejsou výhodné



Mnohé banky vybírají poplatky za výběr hotovosti z bankomatů v cizině. V některých případech nejsou nijak malé, můžete zaplatit až desítky korun za jeden výběr. Proto je dobré si ještě před cestou zjistit, jaké podmínky vaše banka nabízí.

Při hledání bankomatů v cizině je možné využít on-line mapy, mobilní aplikace nebo navigace.

Při výběru z bankomatu si však dejte pozor i na tzv. dynamickou konverzi (též DCC - Dynamic Currency Conversion). „Bankomat v zahraničí někdy nabídne službu dynamické konverze, což v zásadě není nic jiného, než že se přepočet z dané měny provede přímo do korun. Chyták je v tom, že se tato konverze provede kurzem provozovatele daného bankomatu – a tento kurz je obvykle mnohem horší, než jakým vám směnu provede vaše banka. Tuto volbu tedy rozhodně nedoporučujeme,“ uvedl Radim Synek z banky Creditas.