Zaměstnankyně Zuzana Matějková pracovala u zaměstnavatele AX do konce března 2017, u nového zaměstnavatele BY však pracovala již od 1. března 2017. Aby mohla být rychle uvolněna z pracovního poměru a mohla nastoupit do nového zaměstnání za lepších podmínek, slíbila totiž paní Matějková zaměstnavateli AX, že u něj bude pracovat ještě do konce března.

Protože v březnu měla paní Matějková mzdu od dvou zaměstnavatelů a z obou mezd jí byla odvedena zálohová daň z příjmů, paní Matějková tak má povinnost podat za loňský rok daňové přiznání.

Ani jeden ze zaměstnavatelů nemohl provést za paní Matějkovou roční zúčtování daně. Paní Matějková měla v roce 2017 příjem pouze ze závislé činnosti dle § 6 a může tedy vyplnit dvoustránkové daňové přiznání. Od obou zaměstnavatelů bude potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2017.