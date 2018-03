Spoření do zlata a stříbra preferují podle průzkumu agentury NMS pro společnost Golden Gate CZ lidé mladší 55 let či spíše muži.

Průzkum, ve kterém byla oslovena tisícovka Čechů, také zjišťoval, jak jsou lidé v současnosti spokojeni s výnosy svého spoření. Jen třetina vyjádřila spokojenost. Dvě třetiny lidí už spokojeny nejsou, přičemž více z nich by svou situaci změnilo, ale neví jak. Ti ostatní nic měnit nebudou.

Každý třetí ponechá peníze na svém spořicím účtu, tři z deseti by nejraději zvolili investici do drahých kovů, každý sedmý by peníze ukládal do státem podporovaného spoření na penzi, každý devátý pak do stavebního spoření.

Zlato jako obrana proti poklesu hodnoty peněz

Oproti podobnému průzkumu z loňského roku vzrostla obliba uložení peněz do zlata či stříbra dvojnásobně, před rokem by tuto možnost volilo 15 procent lidí.

„Vzrůstající obliba zlata koresponduje s vnímáním aktuální ekonomické situace. Třetina lidí se totiž podle minulého průzkumu obává výrazného poklesu hodnoty peněz. Zlato je tradičně uchovatel hodnoty úspor, proto je stále více vnímají jako příležitost do budoucna,“ uvedl Vladimír Brůna ze společnosti Golden Gate.

Češi spoří průměrně dvě tisícovky

Nejčastěji lidé spoří částku do dvou tisíc korun měsíčně. Vyšší částky si pravidelně ukládají lidé s vyšším vzděláním a lidé s vyššími čistými příjmy domácnosti.

Žádné peníze podle průzkumu nespoří téměř každý druhý oslovený, patří mezi ně především lidé s nižším vzděláním a s příjmy domácnosti do 20 tisíc korun.

„Spoření do zlata zažívá v posledních dvou letech v Česku obrovský boom. Cena zlata se v těchto dnech pohybuje okolo 1350 dolarů za unci, tedy zhruba 28 tisíc korun,” uvedl Bruna.

Odborníci však v nejbližších dvou měsících očekávají silný růst tohoto žlutého kovu. Je podle nich velmi pravděpodobné, že zlato bude v průběhu léta 2018 atakovat hranici 1500 dolarů za unci.