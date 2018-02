Ukázal to průzkum agentury SC&C pro Raiffeisen stavební spořitelnu (RSTS).

Drtivá většina rodičů (96 procent) chce své děti zajistit, aby se mohli v pravý čas osamostatnit a dostali od nich nějakou tu korunu do začátku. A jak naznačily výsledky průzkumu, mohou děti počítat se zajímavými částkami.

V průměru by čeští rodiče svým dětem do pomyslného ranečku nejraději přibalili 310 tisíc korun, přičemž mediánová částka činí 200 tisíc korun. Průměrná částka, kterou rodiče každý měsíc odloží pro své dítě stranou, činí 1200 korun.

FOTO: David Ryneš, Novinky

Jako nejčastější formu spoření pro děti uvedlo 56 procent dotazovaných stavební spoření, zatímco na spořicí účet v bance či investiční životní spoření svým dětem odkládá jen 21, respektive 17 procent rodičů.

Podíl spoření ve formě terminovaných vkladů, podílových fondů a dalších bankovních produktů činí jen jednotky procent.

Stavební spořitelny zvýhodňují smlouvy pro děti



„Stavební spoření se mezi lidmi stále těší vysoké oblibě. V loňském roce jsme uzavřeli téměř 60 tisíc spořicích smluv, z toho přes osm tisíc bylo pro děti. Podíl dětských smluv se nám meziročně zvýšil o čtyři procenta,“ uvedl Jan Jeníček z RSTS.

Stavební spořitelny dětské smlouvy podporují zvýhodněnými akcemi. Například Wüstenrot odpustí poplatek za uzavření smlouvy s cílovou částkou 150 tisíc či 300 tisíc korun.

Zdarma je uzavření smlouvy na 200 tisíc korun pro děti a mladé do 26 let i u Českomoravské stavební spořitelny. Tato nabídka platí do 31. března 2018.

Bez poplatku mají uzavření smlouvy na 150 tisíc korun i děti do 10 let u Modré pyramidy. U smluv na 150 tisíc korun pro starší děti (od 11 do 21 let) je 50procentní sleva na poplatku.