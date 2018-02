Co se týče předsevzetí žít zdravěji, máme my Češi co dohánět, upozorňují odborníci. Podle posledního srovnání zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) jsme téměř na chvostu žebříčku v pojídání zeleniny a ovoce, v míře pohybových aktivit jsme také hluboko pod průměrem zemí této organizace.

Pokud bychom žili zdravě, bylo by podle Státního zdravotnického ústavu možné zabránit až 80 procentům předčasných úmrtí na kardiovaskulární a nádorová onemocnění. Proto vám také stále více pojišťoven velmi rychle řekne, i prostřednictvím webových aplikací, jestli máte nárok na slevu na životním pojištění.

Je vám 36 let, vážíte 95 kilo, jste 185 cm vysocí a kouříte? Pak máte pravděpodobně smůlu. Naopak s optimálním indexem tělesné hmotnosti (BMI) a bez cigaret můžete platit až o čtvrtinu méně.

„Zavedli jsme to přibližně před devíti měsíci a už se nám projevuje vyšší poptávka právě ze strany této cílové skupiny, která tak může dosáhnout velmi příznivé ceny,“ sdělila Právu Eva Svobodová z pojišťovny Uniqua s tím, že ti obézní s vysokým BMI mohou naopak dostat přirážku až 80 procent.

Obezita rizikovější než adrenalinový sport

„Samozřejmě sledujeme i rodinnou anamnézu. Případný výskyt závažných chorob v předchozích generacích a s prokázanou dědičností zohledňujeme v ceně pojištění, popřípadě danou nemoc musíme z krytí vyloučit,“ dodala Svobodová.

Civilizační choroby se i díky stále rostoucí úspěšnosti léčby různých onemocnění stávají pro pojišťovny poslední dobou větším strašákem než například rakovina nebo nebezpečné aktivity.

„Klienty neřadíme do rizikových skupin, takže i pokud dělají rizikové sporty nebo mají rizikové zaměstnání, neplatí obvyklou přirážku za pojištění, naopak systémem slev zvýhodňujeme zdravý způsob života a zájem o své zabezpečení,“ doplnil ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny Petr Procházka.

Pojišťovny se posouvají stále více k tzv. aktivnímu řízení rizik, kdy se stávají i nástrojem prevence. Bonus v podobě slevy právě za pravidelné preventivní prohlídky u praktického lékaře jednou za dva roky a urologa či gynekologa jednou ročně nabízí například pojišťovna MetLife.

„Tímto klienty k pravidelným prohlídkám dlouhodobě motivujeme, jelikož sleva na pojistném, kterou mohou díky prohlídkám získat, rozhodně není zanedbatelná,“ uvedla tisková mluvčí pojišťovny Tereza Kůželová s tím, že celkově mohou klienti ušetřit až 37 procent z ceny.

Chytré náramky

Co by ještě mohlo ovlivnit výši pojistného, jsou moderní nositelné technologie. Ovšem za cenu dobrovolného sdílení dat o některých svých aktivitách. Tuto možnost se chystá otestovat Uniqa letos prostřednictvím tzv. chytrých náramků. Ty monitorují hlavní tělesné funkce plus pohybové aktivity každého jedince.

„Ti, kteří budou ochotni tato data sdílet, dostanou další slevu z pojistného, budou-li jejich hodnoty ze zdravotního hlediska příznivé,“ doplnila Eva Svobodová s tím, že podobný efekt by mohlo mít i sdílení elektronické zdravotní knížky klienta.