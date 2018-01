Smyslem směrnice je umožnit Evropanům, aby si mohli lépe řídit a plánovat rodinné finance. Lidé nyní budou mít možnost si díky aplikaci banky, případně nebankovního poskytovatele, který získá licenci České národní banky, prohlížet transakce a zůstatky účtů u více bank až tři měsíce nazpět nebo z nich rovnou platit.

„Klienti budou moci řešit věci jednodušeji a v čase a místě, kde to potřebují. Své produkty a jejich stav budou moci prohlížet na jednom místě bez nutnosti se přihlašovat zvlášť, jinak, vícekrát,“ řekl Právu k přínosům pro klienty mluvčí Komerční banky Pavel Zúbek.

ČTĚTE TAKÉ

Češi vítají možnost propojit své bankovní účty

Peněžní ústavy už informovaly, že budou náhled na účty u jiných bank zavádět postupně, během 18měsíčního přechodného období. Banka Creditas začíná poskytovat služby otevřeného bankovnictví, které vycházejí z PSD2, již tento týden. Její klienti budou moci do svého internetového bankovnictví integrovat běžný účet vedený u Fio banky. Budou si tak moci zobrazovat informace o zůstatcích i zadávat platební příkazy. Účty dalších bank chce přidat v následujícím měsíci.

Poplatky za platbu kartou skončily

PSD2 ale přináší i řadu dalších novinek. Například výslovně zakazuje účtovat poplatky za platbu kartou. Většina obchodníků si přirážku za platbu kartou ale už stejně neúčtovala.

„Tyto poplatky ,rozpustili‘ do cen zboží a služeb a na poplatky tak přispívali všichni. Zvláštní poplatek za platbu kartou mají některé restaurace, někteří prodejci vstupenek, cestovní kanceláře nebo menší obchůdky s malým obratem,“ řekl ČTK manažer v PwC ČR Martin Huňka. Navíc tyto poplatky se postupně snižovaly, takže neočekává, že by se nové opatření výrazně promítlo do cen.

Směrnice PSD2 pro klienty podle Huňky také zkracuje dobu na vyřízení klientských stížností z 30 na 15 dnů a snižuje klientskou spoluúčast u podvodných transakcí na 50 eur (zhruba 1300 korun). Banky mají nově povinnost vrátit klientům peníze za neoprávněně provedené transakce do jednoho pracovního dne a až následně například vymáhat takovou transakci po třetích stranách.

Směrnice také zpřísňuje autentizační a autorizační postupy a zavádí takzvané silné ověření klienta.