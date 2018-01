Daňová sleva na první dítě totiž vzroste od ledna měsíčně o 150 korun, nově tak bude činit 15 204 korun za rok. V oblasti sociálních dávek se rozšiřuje okruh rodin s nárokem na přídavky na děti. Hranice příjmu potřebná pro nárok na přídavek na dítě vzroste z dosavadních 2,4 na 2,7násobek životního minima. Dále se zvyšují částky přídavku na dítě o 300 korun pro děti pracujících rodičů.

Další novinkou pak je třeba i to, že rodiny s vícerčaty budou mít nárok na vyšší rodičovský příspěvek. Namísto 220 tisíc dostanou 330 tisíc korun. Rodičovský příspěvek bude také možné čerpat rychleji než doposud.

Minimální mzda se zvýší o 1200 korun



Státní zaměstnanci a členové bezpečnostních sborů dostali už od listopadu přidáno 10 procent, učitelům se platy zvýšily o 15 procent a nová menšinová vláda Andreje Babiše (ANO) chce zejména jim přidávat i v budoucnu. Teď od ledna si o 10 procent polepší na platech i zdravotníci.

Přestože česká ekonomika by měla příští rok trochu zpomalit, růst platů ve veřejné i soukromé sféře by měl podle prognózy ministerstva financí pokračovat.

Ministerstvo očekává růst objemu platů a mezd těsně pod hranicí osmi procent.

„Na dynamiku mezd a platů bude kromě zvyšování minimální a zaručené mzdy příznivě působit také navyšování platů v sektoru vládních institucí a rostoucí nedostatek pracovní síly,“ uvedlo ministerstvo.

Minimální mzda se od ledna zvýší o 1200 korun na 12 200 korun. Poroste tak o 11 procent. Bývalá vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) slíbila, že minimální výdělek přiblíží ke 40 procentům průměrné mzdy, slib splnila. Za minimální mzdu v Česku pracuje přes 130 tisíc lidí.

O čtyři procenta se od ledna budou valorizovat důchody. Penzisté si tak v průměru polepší o 475 korun měsíčně. Na konci letošního června byl průměrný starobní důchod 11 807 korun.

Důchody vzrostou v průměru o 475 korun

Základní výměra důchodu, která je stejná pro všechny druhy důchodů, se zvýší o 150 korun, tj. z 2550 korun na 2700 korun. Babiš chce nyní ve Sněmovně prosadit změnu valorizace, která by měla zvýšit základní výměru důchodu z devíti na deset procent průměrné mzdy.

Procentní výměra důchodu, která je individuální a závisí na získaných dobách důchodového pojištění a dosahovaných výdělcích, vzroste o 3,5 procenta.

Vláda v roce 2017 poprvé přidávala podle nového modelu valorizace, který doporučila důchodová komise. Od ledna se tak penze budou zvedat o polovinu růstu reálných mezd místo dosavadní třetiny. Kabinet teď může důchody zvýšit buď podle růstu cen zboží, které pořizují senioři a seniorky, nebo podle růstu cen pro domácnosti. Vybere tu vyšší hodnotu.

Pokud by se přidávalo podle dřívějšího výpočtu, přilepšili by si penzisté a penzistky od ledna pouze o 3,4 procenta. Průměrné zvýšení by tak od ledna bylo o 65 korun nižší, upřesnilo ministerstvo práce.

Vedle starobních důchodů se zvednou od ledna i invalidní a pozůstalostní penze. Starobní důchod v červnu pobíralo bezmála 2,4 miliónu lidí, invalidní 425 400 lidí a pozůstalostní 71 400 lidí.

Všem příjemcům důchodu, bez ohledu na to, zda je jim důchod vyplácen v hotovosti prostřednictvím pošty, nebo bezhotovostně na účet, zasílá Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v období od poloviny prosince do poloviny ledna oznámení běžnou listovní zásilkou na jejich adresu evidovanou v ČSSZ.

Od lednové splátky 2018 se zvýší i vyplácené příplatky k důchodu přiznané podle nařízení vlády o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem a příplatky za ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich. Tyto příplatky se zvýší o 3,5 procenta celkové výše příplatku.