Abyste mohli v roce 2018 odejít do důchodu, musíte hlavně odpracovat 34 let, resp. získat 34 let doby důchodového pojištění. Do této doby se zároveň započítávají tzv. náhradní doby pojištění. Patří mezi ně např. péče o dítě do čtyř let věku, základní vojenská služba, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, doba péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby apod.

Druhou podmínkou pro odchod do důchodu je dosažení důchodového věku. V roce 2018 jej dosáhnou:

muži narození v listopadu až prosinci 1954 a v lednu až srpnu 1955;

bezdětné ženy narozené v květnu až prosinci 1955;

ženy narozené v květnu až prosinci 1956, které vychovaly jedno dítě;

ženy narozené v květnu až prosinci 1957, které vychovaly dvě děti;

ženy narozené v květnu až prosinci 1958, které vychovaly tři či čtyři děti;

ženy narozené v květnu až prosinci 1959, které vychovaly pět a více dětí.

O důchod musíte požádat

Odejít do důchodu je právo, ovšem ne povinnost. Pokud se rozhodnete o důchod požádat, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení OSSZ podle místa trvalého bydliště. Budete-li žádat v Praze, kontaktujte Pražskou správu SZ - kterékoliv územní pracoviště, v Brně pak Městskou správu SZ.

Se zaměstnanci příslušného pracoviště sepíšete žádost o důchod, kterou je možné podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu.

„I po vzniku nároku na důchod je možné pokračovat ve výdělečné činnosti bez pobírání důchodu a částku důchodu si tím navýšit. Výdělečnou činnost je možné vykonávat i při pobírání starobního důchodu a po 360 kalendářních dnech této činnosti pak lze požádat o přepočet důchodu,” upozorňuje Jana Buraňová z České správy sociálního zabezpečení.

Parametry výpočtu důchodu přiznaného od 1. 1. 2018

Výše základní výměry důchodu činí 2700 korun. Rozhodné období, za něž se zjišťují výdělky pro výpočet důchodu, zahrnuje roky 1986 až 2017.

Redukční hranice pro stanovení výpočtového základu jsou:

I. hranice 13 191 korun,



II. hranice 119 916 korun.

Procentní výměra důchodu činí za každý celý rok důchodového pojištění získaný do doby nároku na důchod 1,5 procenta výpočtového základu. Ten se stanovuje z osobního vyměřovacího základu (průměru příjmů za rozhodné období, příjmy se upravují příslušnými koeficienty na úroveň současné hodnoty) tak, že částka do I. redukční hranice náleží v plné výši, z částky nad I. do II. redukční hranice náleží 26 procent, k částce nad II. redukční hranici se nepřihlíží.

Výše důchodu podle osobního vyměřovacího základu (v korunách) Osobní vyměřovací základ Výše důchodu 10 000 9450 12 500 11 138 15 000 11 922 20 000 12 800 25 000 13 677 30 000 14 555 40 000 16 310 50 000 18 065 Zdroj: ČSSZ