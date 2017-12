UniCredit Bank

24.12.–25.12. zavřeno

26.12. otevřena jen pobočka v Praze v OC Flora od 11:00 do 20:00 hodin

27.12.-28.12. standardní otevírací doba,

29.12. většinou otevřeno do 15:00

30.12. otevřeny jen pobočky V Praze OC Flora do 20:00 hodin a v Olomouci Galerie Šantovka do 19:00 hodin

31.12. otevřena jen pobočka v Praze v OC Flora do 19:00 hodin