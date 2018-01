Prvním lednem 2018 nabyla účinnosti novela zákona o nemocenském pojištění. Součástí zákona je i nová dávka, tzv. otcovská dovolená, která novopečeným otcům umožní zůstat doma s čerstvě narozeným miminkem a pomoci tak své partnerce v době šestinedělí.

Otcovská trvá týden



Nárok na čerpání otcovské dovolené mají všichni otcové (zaměstnanci i osoby samostatně výdělečně činné), kteří si bez přerušení platili před nástupem na otcovskou nemocenské pojištění. Muž, který bude chtít dávku čerpat, zároveň musí být v matrice zapsán jako otec dítěte. Čerpat otcovskou bude moci i muž, který dítě mladší sedmi let adoptoval či se stal jeho pěstounem.

Otcovská dovolená bude trvat jen týden a otec dítěte na ni bude muset nastoupit v době šestinedělí matky dítěte, tedy nejdéle do šesti týdnů ode dne porodu nebo ode dne převzetí dítěte do péče. Pokud například žena porodí dítě 10. ledna 2018, musí jeho otec čerpat týdenní otcovskou dovolenou nejpozději do 21. února 2018. Zároveň platí, že otec nesmí otcovskou ani přerušit, ani si ji rozdělit.

Otcovská dovolená trvá týden i v případě, že se narodí najednou více dětí.

Výše otcovské je stejná jako u mateřské

Výše otcovské dovolené se bude počítat stejným způsobem, jako je tomu u peněžité podpory v mateřství (tzv. mateřské), kterou berou matky dítěte splňující zákonem vymezené podmínky.

Výše dávky za kalendářní den tak bude činit 70 procent denního vyměřovacího základu mzdy. Pokud například průměrný hrubý měsíční příjem otce činí 30 tisíc korun, je denní vyměřovací základ 987 korun. Výše otcovské pak představuje 4837 korun (70 procent z 987 krát 7 dnů).

Placenou otcovskou dovolenou mají možnost čerpat i otcové v mnoha ostatních evropských zemích. Například v sousedním Rakousku či Německu trvá devět týdnů, v Polsku dva týdny a v Maďarsku pak týden.