Základem na cestu do hor jsou zimní pneumatiky. Vedle povinného přezutí by motoristé měli u auta například zkontrolovat světla a baterii či doplnit kapaliny.

Kdy jste si naposled nechali zkontrolovat světla? Pokud marně pátráte v paměti, vydejte se na kontrolu do servisu. „Seřídit světlomety je úprava na pár minut. Účet bude za zhruba 150 korun a zajistí, že nikoho nebudou světla nepříjemně oslňovat a vy budete mít dostatečný výhled,“ doporučuje Jiří Beneš z Autotýmu.

Pokud máte na voze ostřikovače předních světel, nezapomeňte si do auta přibalit více zimní kapaliny do ostřikovačů. Udělejte revizi stěračů nebo rovnou kupte nový pár, který vyjde v průměru na 400 korun. Nemrznoucí směs do ostřikovačů je samozřejmostí.

Srdce vozu – motor – by mělo být opečováváno kvalitním olejem. Ten se nemusí měnit sezónně, ale pro zimu jsou vhodnější ty tekutější. Za studena mažou lépe a poznáte je podle nízkého počátečního čísla (SAE 10W-40). Za litr oleje dáte od 100 korun, s výběrem poradí odborník ze servisu.

„Po létě zkontrolujte i chladicí kapalinu, která kvůli vysokým teplotám rychle ubývá. Pokud jste tak ještě neudělali, vyměňte ji za novou s výdrží do –30 °C,“ radí Beneš. Stará kapalina může při mrazech zamrzat a poškodit motor i s chladičem. Kapalina stojí od 120 korun za jeden litr.

U autobaterie si ověřte, že je nabitá a nemá zanesené kontakty. „Baterie má určitou životnost, podle typu se uvádí čtyři až šest let. Kutilové si mohou baterii dobít sami, postačí jen doplnit destilovanou vodu,“ říká Beneš.

Jak dodává, s teplotou –10 °C se kapacita baterie sníží o 30 procent. Proto je dobré vůz pravidelně používat a nenechat jej odstavený. Jízdou se akumulátor dobíjí.

Kromě povinné výbavy se v horách hodí i rezervní náplně do ostřikovačů, zimní řetězy a nabíjecí kabely, dále skládací lopata, rukavice, škrabka, smetáček, rozmrazovací sprej na okna či rozmrazovač zámků.