Podle Barometru obliby spoření je to stavební již sedmý kvartál za sebou nejvíce preferovaným způsobem ukládání peněz. Ve 3. čtvrtletí ho za zvlášť zajímavé považovaly tři pětiny lidí.

Rostoucí zájem o ukládání peněz na stavební spoření ukázal i průzkum Českomoravské stavební spořitelny (ČMSS), podle něhož je pro dvě pětiny populace v současné době zajímavé si tento produkt sjednat. Jeho atraktivita roste od roku 2015, kdy se podobně kladně vyjádřilo 28 procent dotázaných, v roce 2011 stejně odpověděla jen necelá pětina lidí.

Stavební spoření v poslední době nabývá na významu. Jedním z důvodů je i doporučení ČNB, aby žadatel o hypotéku měl na pořízení nemovitosti naspořenu i část vlastních prostředků David Formánek, Modrá pyramida

„Lidé si uvědomují, že mezi zabezpečenými produkty jim stavební spoření nabízí jistotu, stabilitu a nadstandardní výnos, který aktuálně se státním příspěvkem může dosáhnout až 3,4 procenta. V prvním pololetí se stavební spořitelny zaměřovaly především na úvěry, v posledních týdnech ale vidíme opětovné oživení zájmu i o stavební spoření. Zvýšený zájem by měl pokračovat i v následujících měsících,“ uvedl Vladimír Staňura z ČMSS.

„Stavební spoření v poslední době nabývá na významu. Jedním z důvodů je i doporučení ČNB, aby žadatel o hypotéku měl na pořízení nemovitosti naspořenu i část vlastních prostředků,” uvedl David Formánek z Modré pyramidy.

Letos sjednáno přes 300 tisíc smluv

Zvýšený zájem o stavební spoření potvrzují i „tvrdá data” ze stavebních spořitelen. „K oživení zájmu o stavební spoření dochází od léta. Zatímco v první polovině roku jsme uzavírali v průměru okolo 10 až 11 tisíc smluv měsíčně, v září to bylo 14,5 tisíce a v říjnu dokonce přes 18 tisíc smluv. Meziročně v těchto dvou měsících rosteme zhruba o 70 procent,” upřesnil pro Právo Staňura.

„V měsíci říjnu bylo uzavřeno 7462 nových smluv včetně navýšení cílových částek. Hodnota představuje nárůst o 97 procent oproti říjnu 2016, kdy bylo sjednáno 3789 smluv. Za období leden až říjen bylo uzavřeno 53 407 nových smluv včetně navýšení cílových částek. Hodnota představuje nárůst o 21 procent oproti období leden až říjen 2016 (celkem 44 105 smluv),” upřesnil pro Právo Jiří Štábl ze Stavební spořitelny České spořitelny (SSČS).

I přes zvýšený zájem o nové smlouvy v některých spořitelnách, celkových loňských výsledků zatím stavební spořitelny ještě nedosáhly. Za prvních deset měsíců letošního roku bylo uzavřeno přes 323 tisíc smluv, za stejné období loňského roku jich bylo o zhruba 78 tisíc více.

Smlouvy o stavebním spoření za období leden až říjen

Stavební spořitelna Nové smlouvy 2017 Cílová částka 2017

(v mil. Kč) Nové smlouvy 2016 Cílová částka 2016

(v mil. Kč) ČMSS 118 887 48 650 162 550 69 342 Modrá pyramida 70 514 26 971 74 197 22 420 RSTS 53 477 22 575 92 257 31 681 SSČS 53 407 15 844 44 105 11 515 Wüstenrot 26 754 8617 28 400 9139 CELKEM 323 039 122 657 401 509 144 097 Zdroj: stavební spořitelny



Průměrná cílová částka se v jednotlivých stavebních spořitelnách pohybuje od 250 tisíc korun (SSČS) až po 529 tisíc korun (Modrá pyramida). V ČMSS a Raiffeisen stavební spořitelně (RSTS) dosahuje částky zhruba 410 tisíc, resp. 420 tisíc korun, ve Wüstenrot pak 320 tisíc korun.

Stavební spořitelny klienty motivují

Spořitelny se snaží klienty k uzavírání nových smluv motivovat prostřednictvím různých časově omezených i déletrvajících akčních nabídek.

Modrá pyramida nabízí prémii tři tisíce korun klientům, kteří si do 15. prosince 2017 sjednají novou smlouvu Moudrého spoření a do čtyř následujících měsíců na ni vloží vklad ve výši alespoň tři tisíce korun.

Na nejmenší klienty v zatím časově neomezené nabídce cílí ČMSS. Děti a mladé klienty do 26 let odměňuje prémií až dva tisíce korun za uzavření smlouvy o stavebním spoření. Odměna představuje stoprocentní slevu z poplatku za uzavření smlouvy. Klienti nad 26 let za novou smlouvu mohou získat odměnu 1000 korun.

Na děti a mladé klienty do 24 let se zaměřila i Wüstenrot. „Nabízíme zvýhodněné stavební spoření bez poplatku za uzavření smlouvy o stavebním spoření. Klienti mají na výběr dvě varianty: Kamarád s pevnou cílovou částkou 150 tisíc korun, nebo Kamarád+ s cílovou částkou 300 tisíc korun. Standardně činí poplatek jedno procento z cílové částky, takže lze ušetřit až tři tisíce korun,” doplnil pro Právo mluvčí Jiří Janeček.

Buřinka (SSČS) nabízí garantovaný úrok z vkladů jedno procento ročně po dobu šesti let bez jakýchkoli dalších podmínek. „Jako jediná stavební spořitelna již rok nabízíme stavební spoření zcela on-line, které je možné na webu uzavřít během pár minut. Cena za uzavření smlouvy se díky tomu snížila na 495 korun. Ideální je její jednotná výše pro libovolnou cílovou částku od 50 do 300 tisíc. Kč. Proti obvyklé ceně za uzavření stavebního spoření jedno procento z cílové částky tak ušetříte až dva a půl tisíce korun,” doplnil Štábl.