Šedesátiletá Věra bydlela s manželem v malém rodinném domku, a i když manželé měli malý příjem, dokázali s penězi celkem slušně vycházet. Trápila je ale životní situace jejich dcery, která sama vychovávala tři děti.

KOMENTÁŘ DNE: Babišův užitečný průvan - Možné změny ve vládě analyzuje Jiří Pehe. Čtěte zde >>



Rozhodli se proto, že ji podpoří. Věra dceři nejprve posílala ušetřené peníze, poté si začala brát menší půjčky.

„Když jsem viděla, jak dcera zápasí s penězi a má problém starším vnukům platit náklady spojené se školou a kroužky, chtěla jsem jí pomoct. Nejdřív jsme jí s manželem dávali, co jsme ušetřili. Pak už nebylo z čeho brát, a tak jsem si postupně vypůjčila asi 35 tisíc korun,“ svěřila se Právu Věra.

ČTĚTE TAKÉ

Snaha pomáhat dětem byla pro ženu samozřejmostí, dostala ji ale až na finanční dno

Úmrtí manžela vše zkomplikovalo

Věra počítala s tím, že když všechno půjde podle plánu, za pár měsíců bude mít dluh splacený. Obrat nastal v momentě, když zemřel manžel a Věra zůstala na životní náklady a splácení půjček sama.

„Ztráta manžela pro mě znamenala úplnou pohromu. Příjem se výrazně zmenšil a zvládala jsem tak tak pokrýt náklady na bydlení a jídlo. Přestala jsem splácet půjčky, protože jsem neměla z čeho. Teď mám na krku exekuce. Snažím se dluhy splácet, ale z důchodu je to velmi těžké,“ posteskla si Věra.

Pro blízké si půjčí tři lidé z deseti

Podle průzkumu agentury Ipsos pro společnost Kruk se zhruba 28 procent lidí zadlužilo, aby půjčkou pomohlo blízkému příbuznému či svým přátelům.

Nejčastěji si lidé půjčují peníze pro svého partnera či partnerku nebo pro své přátele, v průzkumu to shodně zmínilo 28 procent dotázaných. Každý čtvrtý si vzal půjčku pro své děti a každý pátý až šestý pak pro své rodiče.

FOTO: David Ryneš, Novinky

V největší míře si půjčky pro někoho jiného berou lidé ve věku 45 až 60 let s nižším vzděláním, mírně převažují ženy nad muži. V Karlovarském kraji si finance pro své blízké půjčuje 45 procent obyvatel, využívají je většinou pro své děti.

Nejopatrnější jsou Pražané, z nichž si pro někoho jiného půjčil jen každý desátý respondent průzkumu.

Nejde o malé částky

„U půjček pro někoho jiného jde o klasické úvěry, jen místo pořízení pračky pro sebe předají lidé peníze někomu blízkému,” uvedla pro Právo Markéta Kolářová ze společnosti Kruk.

Jak průzkum ukázal, lidé si nepůjčují jen pár tisíc korun, bezmála 42 procent úvěrů pro někoho jiného přesahuje částku 20 tisíc korun, 37 procent půjček je v rozmezí od pěti tisíc do 20 tisíc korun.

„Pokud si někdo nemůže vzít úvěr sám na sebe, má to svůj důvod. Obvykle by žádnou půjčku nedostal, ať už kvůli své úvěrové historii nebo kvůli nízkým příjmům, ze kterých by úvěr nemohl splácet,” doplnila Kolářová.

Půjčka má svá rizika

Češi berou často půjčky pro rodinu a přátele jako běžnou věc a za tímto účelem se zadlužují častěji než například kvůli dovolené, Vánocům nebo třeba školním potřebám pro děti.

ČTĚTE TAKÉ

Pomohla kamarádce v nouzi, teď ji děsí exekuce

Půjčit si peníze pro někoho jiného s sebou pochopitelně nese značná rizika. Pokud například faktický příjemce peněz z úvěru přestane splácet, banka bude peníze vymáhat po tom, kdo si od ní peníze půjčil. A pokud nemáte půjčku ošetřenou smlouvou, můžete se dostat do velkých problémů.

Zároveň je třeba si uvědomit, že v případě další žádosti o úvěr či hypotéku, tentokrát pro vlastní potřebu, nemusí banka vaší žádosti vyhovět.

„Lidé často svému partnerovi nebo dítěti důvěřují, že pravidelně posílá splátky, až na úvěr na své jméno zapomenou. Pokud ale blízká osoba splátky vynechá, dostává se člověk, který je pod půjčkou podepsaný, do problémů. Proto je vždy klíčové hlídat pravidelnost splácení a mít vše pod kontrolou,” upozornila Kolářová.