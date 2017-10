Sdílení je v kurzu i u půjček, lidé si věří ale jen v rámci rodiny

Téměř tři pětiny lidí by byly ochotny sdílet svou půjčku s někým dalším. Společnou půjčku by si Češi přitom vzali jedině s členem rodiny, přítele či kolegu by na prvním místě volil jen málokdo.